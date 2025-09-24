ブライトン、ディエゴ・ゴメスの“衝撃4ゴール”などでカラバオ杯4回戦へ！ ベンチ入りの三笘薫に出番は訪れず
カラバオ・カップ3回戦が23日に行われ、バーンズリー（3部）とブライトンが対戦した。
オックスフォード・ユナイテッド（2部）との2回戦を6−0で制し、順調に3回戦へと駒を進めたブライトン。今シーズンのプレミアリーグで開幕から1勝2分2敗を記録する同クラブが、2大会連続の3回戦突破をかけてバーンズリーと激突する。なお、在籍4年目を迎えた日本代表MF三笘薫はベンチスタートとなった。
試合は立ち上がりの9分にブライトンがスコアを動かす。バーンズリーのクリアで生まれたこぼれ球からボックス手前のディエーゴ・コッポラがシュート。相手選手にディフレクションしたボールがペナルティエリア内の左に流れ、トム・ワトソンがワンタッチでゴール前に折り返しを送る。最後は飛び込んできたディエゴ・ゴメスが押し込み、アウェイチームが先制した。
21分にはバーンズリーのゴールキックをオリヴィエ・ボスカリが跳ね返し、前線のステファノス・ツィマスが胸で繋いでカウンターへと移行。ワトソンがドリブルで持ち運びながら右サイドへパスを出すと、走り込んできたディエゴ・ゴメスが右足を一振り。ダイレクトで放った強烈な一撃がネットに突き刺さり、ブライトンが追加点を挙げた。
さらに33分、相手のクリアが敵陣中央のディエゴ・ゴメスへとわたり、ダイレクトで狙ったハーフボレーがゴールに一直線。衝撃的なゴラッソでハットトリックを記録した。止まらないパラグアイ代表MFは、68分にダニー・ウェルベックのアシストから4点目をマーク。ブライトンがバーンズリーを突き放す。
その後、87分にハリー・ハウエル、89分にはヤシン・アヤリが追加点をゲット。ブライトンが6−0で勝利し、3回戦突破を決めた。次戦は来月27日の週に開催される。
【スコア】
バーンズリー 0−6 ブライトン
【得点者】
0−1 9分 ディエゴ・ゴメス（ブライトン）
0−2 21分 ディエゴ・ゴメス（ブライトン）
0−3 33分 ディエゴ・ゴメス（ブライトン）
0−4 68分 ディエゴ・ゴメス（ブライトン）
0−5 87分 ハリー・ハウエル（ブライトン）
0−6 89分 ヤシン・アヤリ（ブライトン）
