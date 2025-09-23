【2025秋】東京ディズニーランド＆シーのハロウィン！限定フードと新イベント徹底ガイド
秋の東京ディズニーリゾートは、１年で最も幻想的かつにぎやかなシーズン。東京ディズニーランドではヴィランズたちが主役のパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」、東京ディズニーシーではディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」が初開催されます。パークのデコレーションはもちろん、限定グッズやフードまで、秋だけの楽しみがぎっしり。妖しくも華やか、そして陽気でカラフルな非日常を体験できる絶好のタイミングです。
ヴィランズが誘う妖しい宴 ― 東京ディズニーランド
東京ディズニーランドでは、悪役キャラクターたちが主役になる「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」を公演。
ドクター・ファシリエやマレフィセント、ジャファーらが炎やスモークを駆使した迫力の演出で登場し、妖しくも刺激的な世界観にゲストを引き込みます。フロートが停止するとミッキーや仲間たちと一緒にダンスで参加でき、会場は一体感に包まれます。
さらにランドでは、秋らしさとハロウィーン感を満喫できるフードが多数登場。
▲リフレッシュメントコーナー「スペシャルセット、スペシャルドリンク付」 ￥1,580
ディズニー映画『101匹わんちゃん』のクルエラ・ド・ビルをイメージしたホットドッグが主役。スウィートチリの甘辛さがアクセントになっており、食べ応えのある一品です。セットにはスペシャルドリンク「パンプキンミルク＆コーヒーゼリー」が付きます。やさしい甘さのパンプキンミルクと、ほろ苦いコーヒーゼリーの組み合わせは、秋の味覚を存分に感じさせてくれる仕上がり。
▲アイスクリームコーン「ハロウィーンサンデー」 ￥850
濃厚なパンプキンソフトクリームに、パンプキンチュロスとキャラメルポップコーンをトッピング。ボリュームたっぷりで、見た目も華やか。写真に収めたくなる可愛さで、シェアして楽しむのもおすすめです。
▲プラズマ・レイズ・ダイナー「グミキャンディー（ミニスナックケース付き）」 ￥1,300
雲の上で眠っているゴーストをデザインした半透明のスナックケース付き。中のグミが透けて見える遊び心あるデザインで、お土産としても人気を集めそう。食べた後もケースを小物入れや飾りに使えるのが嬉しいポイントです。
陽気な「死者の日」の祝祭 ― 東京ディズニーシー
東京ディズニーシーでは、色鮮やかな「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」に加え、初開催の「ラソス・デ・ラ・ファミリア」が大きな注目を集めています。
▲ディズニー・ハロウィーン・グリーティング
ロストリバーデルタに広がるのは、メキシコの伝統行事「ディア・デ・ロス・ムエルトス（死者の日）」をモチーフにした陽気な世界。
カラフルなガイコツやマリーゴールドの装飾、マリアッチ音楽の演奏が重なり、まるで映画『リメンバー・ミー』の世界に迷い込んだようなひとときを過ごせます。
フードも「死者の日」やヴィランズの世界観を反映した、ユニークで華やかなメニューがラインアップ。
▲ユカタン・ベースキャンプ・グリル「スペシャルセット、「リメンバー・ミー」ドリンク付、パン・デ・ムエルト付」 ￥2,420
ライムの酸味とハラペーニョの辛味がきいたサルサソースに、色鮮やかな野菜、サーモン、ソーセージをトッピングしたライスボウル。ガイコツ型のトルティーヤがアクセントになり、見た目も華やかです。さらに、オレンジピールの香りが広がるブリオッシュ「パン・デ・ムエルト」と、マリーゴールドをイメージしたオレンジ＆マンダリンの爽やかなドリンクが付く贅沢なセット。食べながら『リメンバー・ミー』の世界観を体験できます。
▲ザンビーニ・ブラザーズ・リストラン「パンプキンプリン」 ￥550（￥650追加でスーベニア付）
やさしい甘さのパンプキンプリンに、メイプルホイップとキャラメルクランブルをトッピング。プラス￥650で、ゴーストたちがぐるりと描かれたカラフルなスーベニアカップ付きに。
▲ザンビーニ・ブラザーズ・リストラン「さつまいものケーキ」 ￥550（￥650追加でスーベニア付）
さつまいもペーストとさつまいもホイップを重ね、チョコを飾ったしっとりケーキ。プラス￥650で、チュロスを持ったゴーストをかたどったプレート付き。
▲ザンビーニ・ブラザーズ・リストラン「スパークリングゼリードリンク（コカ・コーラ＆ストロベリー）」 ￥700（￥600追加でスーベニア付）
赤と黒の色合いが印象的な、ジャファーをイメージしたドリンク。爽快なコーラにストロベリーの甘さが合わさり、プラス￥600でゴーストがソフトクリームに巻き付くデザインのスーベニアコースター付きに。
シーならではの“食べて楽しい、持ち帰って嬉しい”メニューは、秋のお出かけの特別感をさらに盛り上げてくれるでしょう。
限定グッズでハロウィーン気分を加速
各イベントに合わせたグッズも揃っています。
ランドではヴィランズをモチーフにしたリングや、蜘蛛の巣デザインのぬいぐるみバッジ、シーではゴーストをイメージしたカチューシャやくっつきぬいぐるみなど、身につけるだけで非日常を楽しめるアイテムばかり。フードやショーと合わせて取り入れることで、より一層イベントに没入できます。
秋の東京ディズニーリゾートは、ランドの妖しくも華やかな宴と、シーの陽気でカラフルな祝祭が同時に体験できる贅沢なシーズン。限定フードは見た目も味も心を満たし、スーベニア付きメニューは思い出を形に残してくれます。友達や家族と一緒に訪れて、グッズを手に、パレードやデコレーションを楽しみ、秋ならではの特別な一日を過ごしてみてはいかがでしょうか。