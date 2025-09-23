この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

麻雀を打っていて、こんなもどかしい思いをしたことはありませんか？「テンパイまであと一牌（一向聴）なのに、そこから全然進まない…」 「自分は足踏みしている間に、他の人にあっさりアガられてしまった…」実は、麻雀において選択の差が出るのが、この一向聴（イーシャンテン）の瞬間なのです。この段階で「受け入れ枚数（テンパイに必要な牌の数）」を最大にする選択ができるかどうかで、その後の展開が劇的に変わります。しかし、一向聴の形は複雑で、何を切れば一番広くなるのかを瞬時に判断するのは難しいと感じる方も多いでしょう。もし、間違った選択をして受け入れを狭めてしまえば、最速テンパイの道は閉ざされてしまいます。



今回ご紹介するのは、そんな悩みを解消してくれる、発男道場の動画『【麻雀解説】1シャンテンの重要牌効率１（初心者向け）』です。この動画では、一見難解な牌効率を、複雑な計算ではなく、「最も強い一向聴の形」とその見分け方、そして「何を残すべきかの優先順位」に焦点を当てて解説しています。まさに初心者が最速でテンパイを目指すための基本が詰まった内容です。



「なぜ一向聴が最も重要で、最も難しいのか？ーーー。

まず、麻雀の「牌効率」とは、「最速でテンパイにたどり着くための打ち方」です。配牌の段階（バラバラの状態）では、手が進むための有効牌はたくさんあります。しかし、手が進むにつれて有効牌は減っていき、一向聴になった時が、有効牌の受け入れが最も少なくなる瞬間です。

つまり、一向聴からテンパイへのステップこそが最も難易度が高く、ここで正しい選択（受け入れが最も多い選択）ができるかどうかが、アガリへのスピードを決定づけるのです。



最強の形！「くっつき一向聴」を目指すーーー。

一向聴には3種類の形がありますが、動画では、数ある形の中で最も受け入れ枚数が多く、優秀とされる「くっつき」の形を目指すべきだと解説されています。

「くっつき」とは、以下の条件を満たした一向聴の形です。

・完成したメンツ：3つ

・雀頭（アタマ、同じ牌2枚）：1つ

・浮いている牌（孤立牌）：2つ

この形は、浮き牌Aか浮き牌Bのどちらかに有効牌が文字通り「くっつく」ことでテンパイとなるため、非常に広い受け入れが期待できます。一向聴になったら、まずこの「くっつきの形」に受けられないかを最優先で考えましょう。



「くっつき」かどうかを判断する手順ーーー。

実戦で素早く「くっつき」の形を見抜くには、以下の手順で確認します。

１、手牌の中に雀頭があるかを確認する。

２、雀頭があったら、完成したメンツが3つあるかを確認する。

この2つの条件を満たしていれば、それは「くっつきの一向聴」です。くっつきだと判断できたら、確定した「雀頭」と「3つのメンツ」は固定し、残りの浮いている牌から切る牌を選びます。



受け入れを最大化する！浮き牌の「優先順位」ーーー。

くっつきの形では、浮いている2つの牌のうち、どちらかを切ることになります。この時、重要なのは「どちらの牌がより多くの有効牌を引いてきやすいか（くっつきやすいか）」です。浮き牌として残す優先順位は明確に決まっています。このシンプルなルールを覚えるだけで、迷うことなく受け入れ最大の選択ができるようになります。

【浮き牌の優先順位】

・3～7の牌 （最もくっつきやすく、リャンメン変化も多い）

・2・8の牌

・1・9の牌 （最もくっつきにくい）



【応用編】枚数だけでなく「良形」も意識するーーー。

動画では、さらに踏み込んだ内容として、「テンパイした時に良い待ち（良形＝リャンメン待ち）になるか」も考慮する視点が紹介されています。基本的には上記の優先順位に従いますが、もし優先順位が同じ、あるいは僅差の場合、よりリャンメン待ちになりやすい牌を残す方が有利です。

「4567」のような4連形や「3445」のような中膨れと呼ばれる形は、くっつきとしても非常に優秀で良い形を作りやすいため、優先的に残すべき形として解説されています。



まとめーーー。

「なかなかテンパイできない」という悩みは、一向聴での選択を見直すことで大きく改善できます。重要なのは、最も強い形である「くっつきの一向聴」を理解し、その受け入れを最大にすることです。

１、一向聴は最も難しく、牌効率が重要な局面である。

２、まずは「くっつきの形」（3メンツ＋1雀頭＋浮き牌2つ）を目指す。

３、くっつきの形では、浮き牌の優先順位（3～7 > 2・8 > 1・9）に従って切る牌を選ぶ。

この基本をマスターすれば、あなたのテンパイ速度は格段に上がるはずです。ぜひ動画も参考に、実戦で試してみてください。