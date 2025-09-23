「ひでーな」「意味わからんすぎて発狂」ブラジル代表FWのバロンドール投票“５位”にSNS大荒れ！「サラーより低い理由教えてくれ」「ヤマルと逆でしょ」
現地９月22日、バロンドールの授賞式がパリで開催され、パリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレが“世界最高のフットボーラー”の栄誉を手にした。
物議を醸しているのが、各国記者による投票のランキングだ。チャンピオンズリーグ制覇に貢献したデンベレの１位は妥当という声が大方を占めるなか、疑問の声が上がったのが、バルサのFWラフィーニャの順位だ。
デンベレや同僚のラミネ・ヤマル（２位）とともに有力な受賞候補だったブラジル代表アタッカーは、なんと５位に終わったのだ。
この結果に、SNS上で次のような声が続々と上がった。
「５位はひでーなぁ」
「納得いかんぞ！！」
「順位が低すぎる」
「凄く分からない」
「意味わからんすぎて発狂。１位じゃないなら２位やろ」
「こんなに低いのは何でだ」
「サラーより低い理由教えてくれ」
「ヤマルとラフィーニャ逆でしょ」
「デンベレがバロンドールは分かるけどラフィーニャが５位でヤマル２位なの意味わからんわ」
見方は千差万別とはいえ、ヤマルよりも上であるべきだというサッカーファンが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界最高選手の称号！歴代バロンドール受賞者を振り返る
物議を醸しているのが、各国記者による投票のランキングだ。チャンピオンズリーグ制覇に貢献したデンベレの１位は妥当という声が大方を占めるなか、疑問の声が上がったのが、バルサのFWラフィーニャの順位だ。
デンベレや同僚のラミネ・ヤマル（２位）とともに有力な受賞候補だったブラジル代表アタッカーは、なんと５位に終わったのだ。
この結果に、SNS上で次のような声が続々と上がった。
「納得いかんぞ！！」
「順位が低すぎる」
「凄く分からない」
「意味わからんすぎて発狂。１位じゃないなら２位やろ」
「こんなに低いのは何でだ」
「サラーより低い理由教えてくれ」
「ヤマルとラフィーニャ逆でしょ」
「デンベレがバロンドールは分かるけどラフィーニャが５位でヤマル２位なの意味わからんわ」
見方は千差万別とはいえ、ヤマルよりも上であるべきだというサッカーファンが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界最高選手の称号！歴代バロンドール受賞者を振り返る