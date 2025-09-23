¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç15¡Û¡ØÃæÌî·àÃÄ°÷»¦¿Í»ö·ï¡Ù²Æ¤ÎÌë¤Ë25ºÐ¤Ç½÷Í¥¤ÎÌ´¤òÀä¤¿¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ÎàÌµÇ°á
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç15Ç¯£¹·î18Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡ØÅìµþ¡¦ÃæÌî Á´Íç¤Ç¹Ê»¦¤µ¤ì¤¿Èþ¿Í·àÃÄ°÷ ÂçÅÔ²ñ¤Ç»¶¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÌ´¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
½÷Í¥¤òÌ´¸«¤Æ¾åµþ¤·¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¤¬Åìµþ¡¦ÃæÌî¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ØÃæÌî·àÃÄ°÷»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡£Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¡¢¤Ê¤¼»¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£È¯À¸Åö½é¤Î»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤¿µ»ö¤À¡ÊÇ¯Îð¡¦¸ª½ñ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅö»þ¤Î¤â¤Î¡£¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
Á´Íç¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Î¾õÂÖ¤Ç¸¼´Ø¤Ë
¡Ô½÷Í¥¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤ÏÁ´Íç¤Ç¸¼´Ø¤Ë¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´é¤Ë¥¿¥ª¥ë¥±¥Ã¥È¤¬¤«¤±¤é¤ì¡¢¤á¤¯¤ë¤È´éÌÌ¤ÏÌµ»Ä¤ËÝµ·ì¡£¼ó¤Ë¤Ï¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤¢¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
£¸·î26Æü¸á¸å10»þº¢¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó£²³¬¤Î¼«¼¼¤ÇA¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸¼´Ø¤Ë¤Ï¥«¥®¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÌ©¼¼¾õÂÖ¡£¼¼Æâ¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ó¤Ë¤Ò¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¹Ê¤á¤é¤ì¤¿Éý£±¡Á£²Ñ¤Î°µÇ÷º¯¤¬¤¢¤ë°Ê³°¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤äÂÇËÐ¤Î¤¢¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»à°ø¤ÏðôÉô°µÇ÷¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤Ç¤¹¡£Éô²°¤Î¥«¥®¤Ï»ý¤Áµî¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºâÉÛ¤È¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¹õ¤¤¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÍðË½¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÄÞ¤Ë¤ÏÈÈ¿Í¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëÈéÉæÊÒ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ý¼þÊÕ¤È¾åÈ¾¿È¤ËÂÃ±Õ¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÎDNA¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àº±Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë¡Õ
A¤µ¤ó¤ÏµÜ¾ë¸©¤Î½Ð¿È¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÏÈà½÷¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¨¤¯¤Ü¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¹µ¤¨¤á¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÇÃËÀ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¾åµþ¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÃÛ19Ç¯¤ÎÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È£³³¬·ú¤Æ¡£18Ö¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ÈÄÂ¤Ï£µËü±ßÂæ¤È¤¤¤¦³Ê°ÂÊª·ï¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÅö»þ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´é¸«ÃÎ¤ê¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡Ô¥¤¥Þ¥É¥¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶¹¤¤Éô²°¤Ç¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ï¿·½É±Ø¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¡¢Ä¶ÈË²Ú³¹¤Îµï¼ò²°¡£·àÃÄ¤Î·Î¸Å¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿¼Ìë11»þ¤«¤éÄ«£µ»þ¤Þ¤Ç¤ò¥Ð¥¤¥È¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Òµï¼ò²°¤Î¥Ð¥¤¥È¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Ã¤ÆÃ¦¤®¤¿¤¬¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ó
¡Ò°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤¬¼¤á¤Á¤ã¤¦¡£¤µ¤ß¤·¤¤¡Ó¡Õ
À¸³è¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤òÃ¯¤¬»¦³²¤·¤¿¤Î¤«¡£°äÂÎÈ¯¸«Á°Æü¤Î25Æü£°»þÈ¾²á¤®¤ËLINE¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ó¤ÀÍúÎò¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä«11»þ¤«¤é¤Î·àÃÄ¤Î·Î¸Å¤Ë¤Ï¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³¬²¼¤Î½»¿Í¤Î¡¢¡ÖÌë£²³¬¤Ç¥É¥¹¥ó¥É¥¹¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Æ½÷À¤Î¤¦¤á¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÈ¹Ô¤Ï25ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°½Ð¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ö·ïÈ¯À¸Ä¾¸å¤Ë¤ÏA¤µ¤ó¤ÈÃËÀ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ëµ¿¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÅö»þ¸òºÝÁê¼ê¤À¤Ã¤¿Æ±¤¸·àÃÄ¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÈÈ¿Í¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëDNA¤È¤½¤ÎÃËÀ¤ò´Þ¤àA¤µ¤ó¤Î¼þ°Ï¤Î¿ÍÊª¤ÎDNA¤Ï°ìÃ×¤»¤º¡¢ÁÜºº¤ÏÄ¹´ü²½¤ÎÍÍÁê¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡ÖÅö½é¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤ÎÈÈ¹Ô¤ÎÀþ¤¬¶¯¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤ËÁÜºº¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²òÀÏ¤Ê¤É¡¢ÃÏÆ»¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¶á½ê¤Î½»¿Í¤â¡¢¡ÖÁÜºº°÷¤Ë¡¢¡ØºÇ¶á¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÉÔ¿³¼Ô¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡Õ
A¤µ¤ó¤ÏÄ¾¶á¤Î·àÃÄ¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°·àÃÄ¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡Ô¸ÄÀÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æºî¤ë¤³¤ÎÉñÂæ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤âº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¸ø±é¤Ë¶»¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
25ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç½÷Í¥¤Ø¤ÎÌ´¤òÀä¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÌµÇ°¤Ï¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£
ÈÈ¿Í¤Ï¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿
Íâ¡Ç16Ç¯£³·î12Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ïÅö»þA¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÌó300£íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ¡¦X¡ÊÅö»þ37¡Ë¡£Èà¤Ï»ö·ïÄ¾¸å¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò°ú¤Ê§¤¤¡¢Ê¡Åç¸©¤Î¼Â²È¤ËÅ¾µï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£A¤µ¤ó¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¤êËâÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£ÂáÊáÅö½é¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Èï³²¼Ô¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ²±¤â¤Ê¤¤¤·¡¢»¦¤·¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åA¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£X¤Ï¡Ç19Ç¯£´·î¤ËÌµ´üÄ¨ÌòÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ£±½µ´Ö¸å¡¢ÈÈ¿Í¤òÊá¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆÈ¼«¤ËàÁÜººá¤ò»Ï¤á¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤ËÈÈ¿Í¤À¤Èµ¿¤ï¤ì¤¿A¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¡¦±§ÄÅÌÚÂÙÂ¢¤µ¤ó¡ÊÅö»þ31¡Ë¤À¡£A¤µ¤ó¤¬Î©¤Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¤òºÇ¸å¤ËÌò¼Ô¤ò¼¤á¡¢Ãë´Ö¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËèÌë¡¢ÈÈ¿Í¤Î±Æ¤ò¤â¤È¤á¤Æ¸½¾ì¼þÊÕ¤òÊâ¤²ó¤Ã¤¿¡£¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎø¿Í¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÈÈ¿Í¤Ø¤ÎÁþ°¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬XÂáÊá¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÀçÂæ¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¹´ÃÖ½ê¤ÇX¤ËÌÌ²ñ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±§ÄÅÌÚ¤µ¤ó¤Ï£´Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÇÐÍ¥³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£»ö·ï¤«¤é10Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î£¸·î¡¢Èà¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆü±Æ¤Î¤³¤¨¡Ù¤Ç¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈà½÷¤È¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿à¿©¤¨¤ëÌò¼Ôá¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¡×
A¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤È¤Ï¡Ö10Ç¯¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£25ºÐ¤ÇÌ´È¾¤Ð¤Ë¤·¤ÆÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤ÎÌµÇ°¤òËÜÅö¤ËÀ²¤é¤¹¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¡£