27歳MFが史上初の快挙「本当なの？ 信じられないわ」女子バロンドール３連覇。プレゼンターにも特大の感謝
2025年バロンドールの授賞式が現地９月22日にパリで開催された。男子はパリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレが初受賞し、女子はバルセロナのスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティが“３連覇”を果たした。
2018年に新設された女子バロンドールで、ボンマティは23年、24年にも選ばれており、３度目の受賞は史上最多だ。英公共放送『BBC』によれば、歴史に名を残した27歳は「本当なの？ 信じられないわ。本当にありがとう」と喜びを口にした。
「この賞をもし分かち合えるなら、そうしたいわ。だって、今年は例外的にレベルが高かったし、特にチームメイトたちは素晴らしかったから」
プレゼンターは元スペイン代表MFのアンドレス・イニエスタが務めた。ボンマティにとっては「シャビと並んで幼い頃から私のアイドル」だ。
「アンドレス・イニエスタからこのトロフィーを受け取ることができたのも嬉しかった。彼らからサッカーを学び、今でも彼らが教えてくれたこと、サッカーで彼らがしてくれたことすべてに感謝します」
そして「バルセロナにはすべての恩義があるの。ここは私の人生のクラブ。これからもずっとこのエンブレムを胸にできることを願っている」と殊勝に語った。
ジャーナリストの投票によって決まる女子バロンドール。トップ10は以下のとおりだ。
１位：アイタナ・ボンマティ（バルセロナ／スペイン）
２位：マリオナ・カルデンティ（アーセナル／スペイン）
３位：アレッシア・ルッソ（アーセナル／イングランド）
４位：アレクシア・プテラス（バルセロナ／スペイン）
５位：クロエ・ケリー（アーセナル／イングランド）
６位：パトリシア・ギハーロ（バルセロナ／スペイン）
７位：リア・ウィリアムソン（アーセナル／イングランド）
８位：エバ・パジョール（バルセロナ／ポーランド）
９位：ルーシー・ブロンズ（チェルシー／イングランド）
10位：ハンナ・ハンプトン（チェルシー／イングランド）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「えぐい覚醒」「３年前は１ミリも思ってなかった」デンベレのバロンドール受賞にネット反響！「エムバペより先に獲るとは」「あんな自堕落な生活を送ってた選手が…」
