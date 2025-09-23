写真はイメージです　Photo:PIXTA

写真拡大

せっかく相手が発言したのに「そうですね」と返したら、会話はそこで終わってしまう。そんな残念な展開を避けるには、「なぜ？」「どうやって？」がキモとなる。新聞記者を33年続けてきた白鳥和生氏は、相手の発言を掘り出しながらニュースを生み出してきた。ビジネスの現場でも有効な彼の会話術を紹介する。　※本稿は、白鳥和生『雑談が苦手な取材のプロが33年続けた 本音を引き出す聞く力』（CEメディアハウス）の一部を抜粋・編集したものです。

「6W3H」を心得て
話題を深掘りする

　相手はいろいろ話してくれるけれど、どうテーマを絞ればよいのか？また、テーマを絞ったあと、どう深掘りすればよいのか？

　そんなときに役立つのが「6W3H」です。

　テーマを絞るためには、事前に想定していた「聞きたいこと」を重点的に聞きましょう。特に大切なのが、次の6Wです。

　When（いつ：この情報が発生した時期など）
　Where（どこで：この情報がどこで発生したのか、どこで適用されるのか）
　Who（誰が：この情報が誰に関連しているのか）
　Whom（誰に：この情報が誰に影響を及ぼすのか）
　What（何を：何についての情報なのか）
　Why（なぜ：なぜ、この情報が重要なのか）

　そのあと3Hを使い、具体的な数値や詳細な手法について確認します。そうすることによって、具体的な情報が収集できるのです。

　How（どうやって）
　How long（どのくらいの期間で）
　How much（どのくらいのお金をかけて）

　6W3Hをベースに聞くことで、「抜け」や「漏れ」を防げます。打ち合わせでも、報告書を書く際も、日時や場所、納期、予算などの数字をはっきりさせる必要があります。契約ならなおさらで、トラブルを避けるためにも6W3Hを商談の際に決めておくべきです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）