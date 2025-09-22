稲垣のボレー弾もあり名古屋が湘南に勝利

名古屋グランパスは9月20日、J1リーグ第30節で湘南ベルマーレに3-1で勝利した。

先制ゴールを決めたのはMF稲垣祥だった。チームトップ、そしてリーグの得点ランキング8位タイとなる今季8ゴール目は“伝家の宝刀”の強烈ボレー弾。「芸術点高い」「ジェラードだ」と反響を呼んでいる。

ホームに湘南を迎えての一戦。0-0で迎えた前半19分、左サイドから中央へのクロスボールはDFへ跳ね返されたが、そのこぼれ球に反応した稲垣はエリア外からでも迷わずにシュートを選択。右足のダイレクトでボールの跳ね際を叩き、抑えの効いた強烈な一撃をゴール右隅へ突き刺した。今季8得点目で、2021年シーズンに記録したキャリアハイに並んだ。

Jリーグ公式YouTubeチャンネルは「【伝家の宝刀】これぞ稲垣祥！ 得意のボレーで地を這う豪快弾」とハイライト動画。すると、ファンからは「稲垣ダイレクトキック上手すぎる」「ジェラードだ」「職人」「キーパーが可哀想」「ボールの軌道がめちゃくちゃカッコいい」「エグい」「試合中でのボレー日本一うまい」「これは美しい」「チアゴ・アルカンタラ！」「練馬が産んだジェラード！」「これはバルベルデ」「まごうことなきイーグルショット」「キャノン砲」「和製ジェラード」「キーパーが一歩も動けないの芸術点高い」とスーパーゴールに対する感嘆のコメントが多く寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）