この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が喝破！『【悲報】閉店ラッシュ！ラーメンチェーン2位の有名飲食店リンガーハットに起きた異変とは？』値上げと品質維持の綱引き

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【悲報】閉店ラッシュ！ラーメンチェーン2位の有名飲食店リンガーハットに起きた異変とは？」にて、脱・税理士の菅原氏が登場。ラーメンチェーン2位のリンガーハットが全国で店舗を大きく減らしている背景を、数字と現場感で切り分けて解説している。



冒頭、菅原氏は「味が落ちたと言われる」「現象だけで判断してはならない」「利益率が大切」と強調。原材料の高騰、コロナ禍で露呈したフードコート依存、繰り返された値上げ、調理の機械化による風味の変化--これらが重なり、かつて750店舗超だった規模は縮小に向かったという。特に「長崎ちゃんぽん＝野菜たっぷり」という強みが、国産野菜へのこだわりと価格高騰で原価圧迫へ転化した点は見逃せない。



同社は2017年に売上425億円・最終利益16億円を計上。現在は店舗を100店以上減らしながらも、値上げと高単価メニューで売上は回復傾向にある。ただし粗利率は低下しており、売上高だけ見れば“復活”でも、利益で見ると道半ばである。数字は「年商」ではなく「利益率」で読むべきだという指摘は、経営の要点を突いている。



運営面では、フードコート偏重がコロナで逆風となった。施設集客に依存する構造は外的要因に弱く、家賃など固定費負担だけが残る。ゆえに同社はロードサイド回帰を進め、コントロール可能な土俵で戦い直している。また、テイクアウト適性の低さや、野菜炒めの機械化で「焦げ目の香ばしさ」が失われたという味覚面の違和感も、常連の離反要因として触れられた。



結論は明快だ。値上げは避けられないとしても、質を落としてはならない。量や価格でごまかす発想は短命であり、「質を守るための値上げ」が長期の信頼をつくる。月次でKPIを開示し、客数・客単価の両輪を見ながら改善を重ねる姿勢も評価に値する。数字の内訳や各年度の比較、ロードサイド移行の具体像は、動画内で詳しく語られている。



本編は、外食チェーンの収益性や価格戦略に関心がある人にとって、出店モデルの見直しと品質管理の優先順位を考える上で有用な指針となるはずだ。