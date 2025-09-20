シンガポール発「ビヨンド ザ バインズ」　日本初の旗艦店を新宿マルイにオープン

シンガポール発のデザインスタジオ「ビヨンド ザ バインズ（Beyond The Vines）」が、日本初のフラッグシップストア「Beyond The Vines Design Post 新宿マルイストア」を新宿マルイ本館1階に出店する。オープン日は10月1日。

ビヨンド ザ バインズは、「GOOD DESIGN ACCESSIBLE TO ALL（すべての人に、よいデザインを手に届きやすく。）」をコンセプトに、「大胆に創造し、シンプルにデザインする」という二面性の哲学に基づいたシンプルでスタイリッシュかつ機能的なバッグを中心としたアクセサリー、ウェア、小物などを手に取りやすい価格帯で展開している。これまで日本国内では、代官山T-SITEやミヤシタパーク、渋谷PARCO、伊勢丹新宿店などでポップアップを開催してきた。

新宿マルイストアでは、定番のバッグコレクションやアクセサリー、アパレルアイテムを展開。内装は、ブランドのアイデンティティを体現したカラフルなインテリアに、ステンレススチールの什器や深みのあるウッド、半透明のアクリルの引き出しなどを配置し、スタイリッシュな建築と温かみが調和する空間に仕上げた。また、ブランドの世界観を体感できるインタラクティブゾーンとして、アイテムのストーリーを伝える「フィーチャーウォール（Feature Wall）」やオーガニックTシャツをディスプレイした「Tシャツバー（T-Shirt Bar）」、ストラップを自由にカスタマイズできる「BTV-TO-GO フォーンストラップ（BTV-TO-GO Phone Strap）」エリアなどを併設する。

■Beyond The Vines Design Post 新宿マルイストア

オープン日：2025年10月1日（日）

所在地：東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館 1階

営業時間：11:00〜20:00

店舗面積：約88平方メートル