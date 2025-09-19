¥°¥é¥Þー¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ÖÈþ¶»¥ー¥Ñー¥°¥é¥ó¥ê¥Õ¥È¡×♡¥µ¥¤¥º³ÈÂç¤ÇD90～L140¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê½÷À¤Î¡È¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥°¥é¥Þー¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¹¡£Âç¿Íµ¤¤Î¡ÖÈþ¶»¥ー¥Ñー¥°¥é¥ó¥ê¥Õ¥È¡×¤¬¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤â¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎD100～J140¤«¤é¡¢D90～L140¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë°ìÃå¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿§¤Ï¥Èー¥×¡¦¥Ö¥ëー¥°¥ìー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§¡£9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤«¤éÍ½ÌóÈÎÇä¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢10·î²¼½Ü¤«¤éÄÌ¾ïÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Çä¤êÀÚ¤ìÉ¬»ê¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
Èþ¶»¥ー¥Ñー¥°¥é¥ó¥ê¥Õ¥È¤È¤Ï
¡ÖÈþ¶»¥ー¥Ñー¥°¥é¥ó¥ê¥Õ¥È¡×¤Ï¡¢»¨»ï¡Øla farfa¡Ù¤Î¿Íµ¤´ë²è¡È¥ß¥±¤Ý¤Á¤ã¤ÎÊÉ¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥·¥êー¥º¡£
2023Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢ËÉÙ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Èµ¡Ç½À¤ÇÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢Áý»º¤ä¥«¥éーÅ¸³«¤Î³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ó¤»¤Æ¾å¤²¤ëµ¡Ç½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ëºþ¿·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤¬D90～L140¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¡ÖÈþ¶»¡×¤ò³ð¤¨¤ë°ìÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿♡
GiRLS by PEACH JOHN¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä
¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¿·ºî¤Ï¡¢È©¤òÈþ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Èー¥×¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥Ö¥ëー¥°¥ìー¡¢ËüÇ½¤ÇÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§Å¸³«¡£
¥Ö¥é¤ÏD90～L140¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¥·¥çー¥Ä¤Ï¿¼¤Ð¤¥¿¥¤¥×¡Ê3L～10L¡Ë¤ÈÀõ¤Ð¤¥¿¥¤¥×¡Ê5L～10L¡Ë¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Í½ÌóÈÎÇä¤ÈÄÌ¾ïÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Í½ÌóÈÎÇä¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤«¤é9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ¤Þ¤Ç¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕ¡£ÄÌ¾ïÈÎÇä¤Ï10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë15»þ¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï´°Çä¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ÎÍ½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÈþ¶»¤ò³ð¤¨¤ë°ìÃå¤ò♡
¥°¥é¥Þー¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¡ÖÈþ¶»¥ー¥Ñー¥°¥é¥ó¥ê¥Õ¥È¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤»¤Æ¾å¤²¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ¡Ç½¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µ¥¤¥º¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ËD90～L140¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¡Ö»÷¹ç¤¦²¼Ãå¡×¤òÄó¶¡¡£
¥Èー¥×¡¢¥Ö¥ëー¥°¥ìー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§¤È¡¢¿¼¤Ð¤¡¦Àõ¤Ð¤¥·¥çー¥Ä¤âÂ·¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë°ìÃå¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©