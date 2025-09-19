¡Ú¼ÒÆâ¥Á¥ã¥Ã¥È¤¢¤ë¤¢¤ë¡Û¡Ö¾å»Ê¤¬¡Ä¡×¢ª15Ê¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¡¼¤¤! ¶¦´¶¤ÈÇú¾Ð¤È15.8Ëü¤¤¤¤¤Í!¡Ö¾å»Ê¤Îµ¤¶ìÏ«¤¬¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤ä¤Ä¡×
¶áÇ¯¡¢»Å»ö¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Î²ñÏÃ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ê¸¾Ï¤ËÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£X¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤¬Âç¤¤Ê¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¾å»Ê¤¬ÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä
¾å»Ê¤¬ÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä
¾å»Ê¤¬ÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä
¡Ä
¾å»Ê¤¬ÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä
¡Ä
(15Ê¬¸å)
¾å»Ê¡ÖÎ»²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
(@TETRAN_IT¤è¤ê°úÍÑ)
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Æ¤È¤é¤ó(@TETRAN_IT)¡×¤µ¤ó¡£
¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍó¤Ë¡Ö¾å»Ê¤¬ÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬±ä¡¹¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ìÂ³¤±¡¢Éô²¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹Ê¸¤«¤Ê?¡×¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¡£¤·¤«¤·15Ê¬¸å¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Î¡ÖÎ»²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¸ªÆ©¤«¤·¤Ë¤â»×¤¨¤ëÃ»¤¤ÊÖ¿®¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾å»Ê¤¬¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤¿ÍÍ»Ò¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÂç¤¤Ê¶¦´¶¤ò¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢15Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ(9·î18Æü»þÅÀ)¡£¡Ö¾å»Ê¤Îµ¤¶ìÏ«¤¬¤ï¤«¤ë¤Ê¡Ä¡×¡ÖÊÖ¿®Ã»¤¹¤®¤¤!! ÂÇ¤Ä»þ´ÖÄ¹¤¹¤®¤¤¤¤!! (¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹Ê¸½ñ¤¤¤Æ»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤ÆÁ´Éô¾Ã¤·¤¿Éô²¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÇÛÎ¸¤Ç¤¤ë¤¤¤¤¾å»Ê)¡×¡Ö¾å»Ê»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤Ê¡¢¤¤¤ä¤·¤«¤·¼«Ê¬¤¬¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤è¤Ê¡£¤½¤¦¤À! ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÐÌÌ¤Ç¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¸í²ò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ê¡£¾Ã¤½¡Ù¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤ÇÎ»²ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ì¤¹¤®¤ÆÇú¾Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡¤º¤Ã¤È²èÌÌ¶Å»ë¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤è¤Í¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÅÀÌÇ¤·¤Æ¤ë´Ö¤º¤Ã¤È¥Ï¥é¥Ï¥é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
º£²ó¤ÏÅê¹Æ¼ç¤Î¤Æ¤È¤é¤ó¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿!
¨¡¨¡ ¾å»Ê¤Ï²¿¸Î¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«?
¼«Ê¬¤Ï¾å»Ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤¤¤¿¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤Éº£¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È¤«Ê¸»ú¤Ç¸À¤¦¤È¥¥Ä¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤«¿§¡¹°û¤ß¹þ¤ó¤Ç°ì¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¡ÖÎ»²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢Éô²¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
Éô²¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤ÈÇï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Î¤È¡¢²¿¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)
¨¡¨¡ º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê¤´´¶ÁÛ¤Ê¤É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«?
ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤ß¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥Ã¥È½ñ¤¤Ê¤¬¤éÇº¤à¤Î¤Ïº£¸åµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)
¤È¤Æ¤âÂô»³¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¢ö
