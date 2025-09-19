猫と人間の主従関係は、時に逆転することもあるようです。通常なら飼い主が猫の遊びをリードするものですが、今回、主導権を握ったのはなんと猫の方。おもちゃの紐をしっかりとくわえたまま、パパさんをあちこちに連れて行ったそうです。

投稿はThreadsにて、34万回以上表示。いいね数は3000件を突破。Threadsユーザーたちからは、「下僕の鑑。お勤めご苦労様です」「運動不足のニンゲンを気遣うお猫様尊いし、くるんくるんの紐カワイイ」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：家の中を歩き回るネコ→くわえたヒモの先にはパパがいて…どう見ても『立場が逆転した光景』】

夫がねこに散歩させられていた

今回、Threadsに投稿したのは「おとと みお／イラストレーター」さん。登場したのは、猫のぽてとちゃんです。

その日、ぽてとちゃんはお気に入りの紐を発見。紐をくわえたまま、スタスタと室内を移動していたそうです。そう、紐を持ったパパさんを連れて…。

紐を持ったパパさんを連れ回している様子は、まるで散歩みたい。しっかりと紐を握るパパさんでしたが、主導権は完全にぽてとちゃんに握られていたようです。

一般的な主従関係とは逆ですが、これはこれで円満な関係性なのかもしれませんね。

パパさんを連れて散歩するぽてとちゃんにSNS民、爆笑

紐を握ったパパさんを連れて楽しそうに散歩していたぽてとちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「ご主人様、なんて幸せ者なんでしょう」「散歩してもらえて…運動になりましたね」「夫さんの中腰な感じがまた下僕感を象徴しております」などの声が多く寄せられていました。

どうやら多くの方が、ぽてとちゃんに散歩させられていたパパさんを見て笑いがこみ上げてきたようですね。

Threadsアカウント「おとと みお／イラストレーター」では、猫のぽてとちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛いぽてとちゃんがのびのびと暮らす様子は見ていて微笑ましいです。

