「対話」をするなら、「否定」はしてはいけない…では、「全肯定」すればいいのか？ 知っておくべき対話の基本

誤解だらけの「対話」…相手と意見が食い違うとき、求められる態度は、肯定？ それとも否定？

多様性の時代、私たちはなんでも肯定しなければいけないのか？ それとも、異なる意見に対しては、否定すべきなのか。あるいは、否定でも肯定でもない、第3の答えがあるのか。

「対話」にまつわる誤解の数々

今日、対話の重要性はますます高まっています。国際政治の場面においても「暴力ではなく対話を」という理念は多くの人々によって重視され、教育の現場においても〈主体的・対話的で深い学び〉の必要性が唱えられています。

しかし、「対話」という言葉の意味内容は不透明だったりします。そもそも私たちの社会において「対話をしよう」と家族や友人に提案すること自体がまだ奇妙な響きを持っているという事情もありますし、実際に対話をしたとして、「これで対話ができたことになるのか」ということに関して、誰も自信をもって回答を示してくれないという現状があります。

「対話」というアクティビティの不透明さと連関する形で、「対話」に対するイメージも人によってばらばらであったりします。そしてしばしば、対話というものは誤解されています。対話はどのように誤解されがちなのでしょうか。

対話に対する大きな誤解の一つ、それは、「対話をするということは相手を全肯定することである」というものです。もちろん、対話をするときに相手を全否定することは論外です。そのようなことは対話においては許容されません。相手の話を否定せず、まずはじっくり耳を傾けるというのが、対話の基本になります。

ですが、対話において「相手を全否定する」ことが許されないなら、その反対に、対話においては「相手を全肯定する」ことが求められるのでしょうか？ 「否定をしないなら、そうかもしれない」と思う人もいるかもしれません。

「会話」に変貌する「対話」

しかし、例えばDさんから次のように言われたらどう感じるでしょうか？

「そうですか。あなたは私と対話がしたいのですね。それでは、私の言うことはすべて肯定してください。だって、あなたは対話がしたいのでしょう？ 対話をしたいのに相手を否定するなんて、そんな矛盾することはしないでくださいね」

確かに、対話においては、相手を頭から否定することは許容されません。「相手を否定しない」というのは、対話のやり方について書かれたどの資料を見ても書かれている基本的な約束事です。

しかし、いざこのように書かれると、少なからず戸惑ってしまうのではないでしょうか？ 確かに、相手を真っ向から否定するつもりなんてありません。しかし、いざ「じゃあ私の意見をすべて肯定してください」と言われると、どこか身構えてしまうのも事実だと思います。なぜなら、相手がどのような意見を言ってくるのか全く分からない段階で「あなたの意見をすべて肯定します」と約束することは、何か重要な権利を剝奪されてしまうように感じるからです。その権利とは、「考える権利」です。相手の発言を受け止めてから、そのうえでその内容について吟味するという権利を、その約束は奪ってしまうのです。

また、Dさんの発言は、非常にアンフェアな響きを持っているのも問題だと思います。Dさんはこちらに対してこのように言っていますが、こちらの意見に対しては、Dさんはすべて肯定してくれるのでしょうか？ 実は、これに関してノーでもイエスでも、どちらでも問題なのです。

もしノーである場合、シンプルに「アンフェアである」という理由で問題です。こちらはDさんの意見をすべて肯定しないといけないのに、Dさんはこちらの意見をまるで肯定しないというのでは、端的にアンフェアです。そのような理由なき上下関係は容認されないでしょう。例えばDさんが組織の中で非常に偉い立場で、自分がそれに従わなくてはいけない立場なら百歩譲って仕方ないかもしれませんが、この事例はそういう状況ではないですし、もし仮にそのような上下関係があったとしても、あのような言い方は推奨されないでしょう。

また、イエスである場合、「対話」という営みが機能不全を起こしてしまうという意味で問題でしょう。相手の発言をお互いにすべて肯定し合うというのは、「会話」のレベルにおいてはある程度心地よいものになるかもしれません。しかし、少なくとも「対話」としては、何も深まった気がしないのではないでしょうか。また、人の意見は十人十色ですから、中には違和感や疑問を覚える見解に直面することもあるでしょう。そうしたときにも（無条件的に）「そうですよね」とだけレスポンスし続けてしまっては、おそらくフラストレーションがたまってしまうと思います。そうすると、やがて「反動」がきて、「対話など無駄である、議論で決着をつけよう」という人が出てきてしまうと思います。

ここにおいて、対話に関する基本的な問題が潜んでいます。「対話においては、相手を否定しないことが大切です」といろんなところで言われています。しかし、対話において相手の意見をすべて肯定するということは、実際難しいのみならず、対話の営みを「会話」的なものにしてしまいかねないという問題もあります。

否定ではない返事とは？

それでは、どうすればいいのでしょうか？

もしかしたら、「相手を否定もしなくて、肯定もしないなら、もう何もできることはない」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、そんなことはありません。「否定文」と「肯定文」以外にも、まだ残されている文法があります。それは何でしょうか？

それは「疑問文」です。

対話を対話たらしめる最も重要なものは、否定でも肯定でもなく、「問い」（疑問文）なのです。

相手を端的に否定することも、肯定することも、それ自体は対話的ではありません。大切なのは、お互いに問いかけ合うことによって、一歩ずつ思考を深めていくことです。対話の〈魂〉、それは「問い」です。対話は「問い」によって回るのです。それこそが、本書が主張する対話の根本原理です。

もちろん、対話を回すための「問い」は、どのようなものでもいいというわけではありません。確かに「明日の天気は？」というのも疑問文ですが、こうした問いを相手に投げかけていれば自然と対話になるというわけではないのです。

◆略歴◆

山野弘樹 哲学研究者

1994年、東京都生まれ。2025年、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻（比較文学比較文化分野）博士課程修了。博士（学術）。千葉工業大学非常勤講師。専門は哲学（とりわけポール・リクールの思想）。哲学研究者の立場からVTuber文化に関する研究も行なっている。著書に『独学の思考法 地頭を鍛える「考える技術」』（講談社現代新書）、『VTuberの哲学』（春秋社）、『20代からの文章読解 人文学的思考を鍛える「読み方」10講』（大和書房）、『対話の思考法 相手とぶつからないコミュニケーション』（角川新書）、共編書に『VTuber学』（岩波書店）など。

じつは「老衰死」は悲惨…医師たちが「死ぬなら、がん」と口を揃えて言う「意外なワケ」