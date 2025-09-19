小嶋陽菜が自身のYouTubeに「Mステ出演日のこじはるに密着【超多忙】」を更新。アイドルと社長業の二刀流で多忙を極める一日を追った動画を公開している。

（関連：【写真】小嶋陽菜、社長業に『Mステ』出演に大忙し 久々のアイドル姿＆耳かけヘアに「現役時代と変わらない美しさ！」）

現在タレント業と共に自身のアパレルブランドの社長も務める小嶋が、AKB48の20周年記念シングル『Oh my pumpkin!』に、前田敦子、高橋みなみ、指原莉乃らとAKB48レジェンドOGメンバーとして参加。8月22日に放送された『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に出演した。

小嶋は「『ミュージックステーション』に出演ということで、楽屋に入りました。結構朝早くてこれからリハーサルです。行ってきます」と挨拶し、リハーサルがスタート。私服姿の現役メンバーたちに混じってカメラ割りを確認する。数年ぶりに披露する「Everyday、カチューシャ」はこれまで慣れ親しんでいる曲だけに自然と体が覚えているようだ。

昼12時過ぎには衣装のフィッティング。体にフィットしたグレーの衣装を着用し、鏡の前で髪型に悩む小嶋だが、「この後オフィス行きます。オフィスに行って打ち合わせを色々します」と告げると、次のシーンではオフィスでアパレル商談をする姿が。生地を確認してから、その場でランチタイムという、タレントとプロデューサーを同時にこなす様子も映し出される。

打ち合わせが全て終了し、「じゃあ行ってきます！」と言う小嶋に、社員たちから「頑張ってください！楽しみにしてます」とエールを送られ、テレビ朝日へとんぼ返り。本番前のヘアメイク中にもYouTubeの動画をチェックし、AKB48時代によくやっていた耳掛けスタイルでアイドルモードにチェンジ。「朝リハーサルして数時間空いたので、オフィスに戻って打ち合せをしてきました。AKB時代はリハと本番までの時間すごい空くから、そこでエステ行ったりとか、あとお買い物行ったりとか、整体に行ったりしてたんですけど、まさかね、出演させていただくことになって、そしてオフィスに戻って商談するなんて人生があるなんて思っていませんでした」と、改めて社長業との両立を実感する。

本番直前、メイク直しが完成するも、まだ振りが不安で鏡の前で練習する小嶋は「お客さんも入るし、そしたらもうもっと忘れちゃうじゃん」と再度振り入れを確認するも、「ま、いっか。行こう！」と現役時代と変わらぬ“ま、いっか”精神で笑顔を見せる。

そして本番が終了し、前田・指原も加えた4人が番組名物のティッシュ箱を持って記念撮影。密着スタッフが楽屋に入ると、私服に着替えた小嶋は「無事終わりました。『Everyday、カチューシャ』1曲目からもう疲れてました。どうにか本番を無事終えることができました」と感想を語り、ティッシュをカメラに見せると「AKBの時はすごいスパンで出させてもらってたから、家のティッシュ全部これだった。最初にもらった時はずっと取っとこうと思って置いてたんだけど、私今日で『Mステ』77回出てるんですよ、実は。だからもう後からは使いまくってた」と思い出を語った。

どんなに多忙でも笑顔を絶やさない、前向きな性格の小嶋の今が垣間見れる密着動画に、コメント欄には「現役時代と変わらない美しさ！」「バリバリ働いてかっこいい」といった声が寄せられた。

（文＝本 手 ）