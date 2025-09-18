◇陸上 世界選手権東京大会第6日 女子5000メートル予選（2025年9月18日 国立競技場）

女子5000メートル予選が行われ、田中希実（26＝ニューバランス）が14分47秒14で1組5着に入り、20日に行われる決勝に進出した。山本有真（25＝積水化学）は15分36秒29で組18着で決勝進出を逃した。

スタートから山本有真がトップを引っ張り、その後ろに田中がつける形となった。田中は中盤にトップに立ってペースを上げる積極果敢な走りでラスト1周になってもトップに食らいついて5位でゴール。決勝進出条件となる上位8人の中に入った。

田中は13日に行われた1500メートル予選では、各組6位以内が準決勝に進む条件の中、1組10着と本来の力を出し切れずに予選敗退。「余裕を持てないところに弱さを感じた。実力不足で悔しいという気持ちにさえならない」と肩を落とした。それから4日で立て直した。

レース後、山本有真は「理想とする結果ではなかったが、前半攻めていくことできた。レース後に田中さんから声かけていただき、情けない気持ちからうれしい気持ちが出てきた。“ゆまちゃんのおかげ、2人でつくったレースだよ”と言ってくれた。また来年アジア大会、世界選手権、五輪と続くので、次こそはという気持ちで頑張りたい」と語った。

山本が勇気を持って飛び出し、レースを作ったことで田中が本来の積極性を取り戻した。