松本隆の作詞活動55周年を記念したオフィシャルプロジェクト『風街ぽえてぃっく2025』が、明日9月19日、20日の2日間にわたり東京国際フォーラム ホールAで開催。機材席開放につき、当日券の販売が決定した。

あわせて、演奏予定曲目のほか出演者のコメントも公開。オフィシャルサイトでは、近藤真彦、橋本環奈、綾瀬はるからより寄せられたコメントを全文読むことができる。

なお新たに販売となる機材席解放による当日引換券は、各プレイガイドにて公演前日の23時59分まで販売中だ。

＜出演者コメント（※各日50音順）＞

■井上芳雄

松本先生、作詞活動55周年おめでとうございます！その記念すべきコンサートに参加させていただき、とても嬉しいです。お会いできたのは数回ですが、僕自身も先生の歌をよく歌わせていただくので、勝手にその存在を身近に感じているのかもしれません。大切な人のとなりにポツンと座っていたかと思えば、次の瞬間には宇宙まで解き放たれる、その詞の世界に魅了され続けています。ふつうのやわらかい言葉から生まれる世界に。これからもその言葉を大切に、丁寧に歌っていきたいです。松本先生の毎日がさらに豊かでありますよう、祈っています。

■大友康平

松本 隆さんへメロディーは耳に残る、言葉は胸に刺さる。名曲は時代を映し、時代を作る、そして時は移ろう。だからこそ、松本隆の作詞（ことば）は色褪せない。

■木下晴香

作詞活動55周年、心よりお祝い申し上げます。人々の心と記憶に残り続ける詞。色褪せることのないその魅力に感銘を受けてばかりいます。この度のコンサートに参加させていただけること、先生が紡がれてきた詞や軌跡、名曲の数々に触れられることを、大変嬉しく光栄に思っております。

■近藤真彦

レコーディングの時、いつも憧れの車とバイクに乗ってくる方でした。僕もたくさん良い詞を書いていただき、これを大ヒットさせれば同じような車やバイクを買えるんだと思い、一生懸命レコーティングしました。これからもよろしくお願いします。

■斉藤由貴

松本 隆さま作詞家生活55周年、おめでとう御座います。40年前、歌手デビューにあたり、「卒業」という歌詞をいただいた事はその後の私の歌手生活の道標となりました。歌詞をいただく前に一度もお会いしてないのに「卒業」は、「私」でした。顔を見ると何故か憎まれ口を叩いてしまうので笑、ここで、感謝を申し上げます。あの時、あの詞を下さり、ありがとうございました。

■鈴木瑛美子

松本 隆さん、55周年おめでとうございます。50周年に続き、お祝いのステージに立てることをとても光栄に思います。切なさと優しさに溢れた大好きな松本 隆さんの詞に想いを乗せて、心を込めて歌います。

■曽我部恵一

松本さんの描く、なつかしい風が吹き抜ける風景画。今日はその中に入って行って、ちょっぴりセンチメンタルな散歩をしてみようと思います。

■橋本環奈

小さい頃、両親が大切に聴いていた松本 隆さんの歌は、気づけば私の心にも自然と刻まれていました。世代を超えて愛され続ける歌は、私の心を豊かにし、数々の思い出を作ってくれた大切な宝物です。その舞台に立てること、そしてこのコンサートに参加させて頂けることを心から光栄に思います。

■槇原敬之

松本 隆さん！作詞活動55周年、心よりお祝い申し上げます。音楽を聴き始めたあの頃から今日まで、数多くのアーティストのメロディとともに、松本 隆さんの言葉が心に届いてきました。その言葉が描く世界は、まるで自分が実際に見た景色のように、今も鮮やかに脳裏に焼き付いています。素敵なイベントに参加できることを、今から楽しみにしております！

■三浦宏規

松本 隆さまこのたびは、55周年、誠におめでとうございます。このような素晴らしいステージにお招きいただき、大変光栄に思っております。まさか自分が歌わせていただけるとは思っておらず大変緊張しておりますが、先生が生み出された素晴らしい歌詞を丁寧に、心を込めて歌わせていただきます。

■水谷豊

松本 隆さんの詞は、聴く者の心に刺さるばかりでなく、歌う者の心にも深く刺さります。これほど多くの人々の心を動かした作詞家と同じ時代に生きていること、そしてその詞を歌えることはとても幸運なことです。

■宮澤エマ

作詞活動55周年、おめでとうございます。松本先生が紡がれた言葉たちがいかに私の人生の様々な瞬間を彩り、そして豊かにして下さったかをこの機会を通して改めて実感しております。数々の名曲を祝う記念すべきコンサートに錚々たる皆様と参加させて頂ける事を心より嬉しく思っています。

■本仮屋ユイカ

作詞活動55周年おめでとうございます。長きに渡って、聴く人の心を掴んで離さない歌詞を書かれる松本 隆さんを心から尊敬しています。今回このような素晴らしいご縁を頂けたこと、大変光栄に感じております。

■安田成美

「風の谷のナウシカ」以外に松本 隆さんが作詞してくださった曲が8曲もあったのです！すっかり私の記憶には無かったということに深く反省。今更ながら、こんなに素敵なたくさんの宝物を私が持っていたということに喜びを実感しています。改めてありがとうございます！

■綾瀬はるか

松本さん、作詞活動55周年、誠におめでとうございます。松本さんの歌詞はせつない中にも清々しい風が包んでくれるようで、それは聴く人に何か希望とか勇気を与えてくれるエールのようにも感じて、とても好きです。これからもお体に気をつけて健康で、エールとなる詞を作って下さい。

■安藤裕子

松本 隆さん、作詞活動55周年おめでとうございます。自分の中に刻まれた歌謡の言葉、振り返ると松本 隆さんが綴ったもので溢れています。舞台に立ちご本人を目前に歌えた日の感動をよく覚えています。再びお会いできるこの日を楽しみにしております！

■大原櫻子

松本 隆先生作詞活動55周年おめでとうございます！わたし自身松本先生の楽曲で育ったと言っても過言ではありません。このような素晴らしい年にご一緒できること、とても光栄に思います。胸に刻まれる1日になること間違いなしです。一生懸命歌わせていただきます。

■クミコ

松本さん、作詞活動55周年おめでとうございます。思えば、そのうちの30周年あたりで初めてお目にかかったのでした。これがあの松本 隆か、と緊張する私に、今度ライブ見に行きますよと、天上の大作詞家はこともなげにおっしゃり、その後、名前だけど上のほう取っちゃったほうがいいよと言い放ち、私はクミコになりました。思い返しても、それからが私の歌い手人生の本番でした。松本さん、本当にありがとうございました。これからもまだまだバシバシご活躍ください。

■さかいゆう

松本 隆さん、この度は作詞活動50周年、心よりお祝い申し上げます。東京から公共機関で一番遠いエリアの一つ、四国最南端の“町”土佐清水で生まれ育った僕は、隆さんの言葉からいつも直感的に“町”ではなく“街”を感じます。特に、東京という街。僕にとっては鵺のような魅力の街。言葉たちは、のっぺらぼうの“巨大都市” 東京、ではなくて、人の平熱くらいの控えめな温もりと、さっぱりしたシャーベットのような人情も感じるオシャレな街、東京、として描かれているように僕には感じられます。不思議な懐かしさの溢れる情緒、今日も独り、誰にも内緒で隆さんに会いに行きます。

■佐藤竹善

先日、NHKを観ていたら松本先生の特集をやっていました。そこにいらっしゃる先生は、シャイで、でもとても無邪気で少年のような立ち振る舞いでいらっしゃいました。ず～～っと写真でしか知らなかった先生と、ここ近年お近づきになることができて、そのたびに感じていたことでもありました。きっとそんな先生からだから、あのキラキラした言葉たちが出てくるんですね～。いつまでも「微熱少年」の先生と、これからも音楽を通して関わっていけたなら幸いです。

■清水美依紗

松本先生、55周年誠におめでとうございます。父とよく聴いていた『木綿のハンカチーフ』は、軽やかな旋律と裏腹に描かれる切ない男女の恋詞で、大人になった今も父との思い出と共に心を揺さぶられる曲です。本日は先生の紡ぐ素敵な詞を心をこめて歌わせていただきます！

■鈴木 茂

松本 隆 作詞家生活55周年記念おめでとうございます。多くの作品を残す事が出来たのはとても素晴らしい。まだまだ頑張ってください。

■田島貴男

松本 隆さん。がらんとした夕暮れの町に風が吹いているような、ナイフの刃の上を歩いているような言葉で、日本のRockを面白くしていただき、ありがとうございます。55周年おめでとうございます。

■新妻聖子

松本 隆様、作詞活動55周年誠におめでとうございます。また、今回このような機会をいただきましたこと心より感謝申し上げます。松田聖子さんの珠玉の名曲たちを歌わせていただきますが、松本先生の紡がれた物語をきちんとお届けできるよう、ひとことひとことに想いを込め、パフォーマンスさせて頂きます。

■氷川きよし+KIINA.

松本 隆先生、作詞活動55周年おめでとうございます。これまでたくさんの言葉を紡ぎ、たくさんの歌い手さんがその言葉を歌い、たくさんの方が生きる力をもらったと思います。先生、どうぞお元気でいてください。それが、私たちの願いです。私も「白睡蓮」を大切に歌わせていただきます。

■星屑スキャット

春の心細さの、夏の雨音、秋のため息、冬のぬくもりのように。情報と物質で溢れ返る時代。それでも何かを実感したくて、私たちは松本 隆が描く景色を聴き、浸り、そして口ずさむ。作詞活動55周年おめでとうございます。（ミッツ・マングローブ from 星屑スキャット）

■南 佳孝

随分昔に会ったような気がするけど、いまだにこうやって現役でやってられるのが奇跡のような気がする。始めた頃の気持ちを忘れずにこれからもやってゆきましょう。55周年おめでとうございます。

■山本 彩

松本 隆先生、55周年おめでとうございます。そんな記念すべき機会にご一緒出来ることをとても光栄に思います。松本 隆さんの作られてきた素晴らしい楽曲達を、魂を、歌い継げる喜びを感じながらステージに立たせていただきます。

（文＝リアルサウンド編集部）