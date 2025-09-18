¼þ°Ï¤«¤é²ûµ¿Åª¤Ê»ëÀþ¡ÖÇ¤¤»¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡¡¥»¥«¥ó¥ÉGK¤ËË¬¤ì¤¿¡È¥ê¥»¥Ã¥È¡É¡Ö»î¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×
º£µ¨¤«¤éÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìGK»³¸ýÎÜ°Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡GK¤ËÉ¬Í×¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀÐÌîÃÒ¸²GK¥³¡¼¥Á¤È¤Î±¿Ì¿¤Î¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î27ºÐ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¹¾Æ£¹â»Ö¡¿Á´4²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¥»¥«¥ó¥ÉGK¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ý¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤È¡£2017Ç¯¤«¤é8¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤êÀîºê¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿µ´ÌÚÃ£Á°´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ÆÆÄ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì²ó¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢¤À¤«¤é²¿¤À¤í¤¦¡£¹µ¤¨¤È¤«²¿ÈÖ¼ê¤È¤«¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤ÐÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÈ¾¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÃæ¡¢»³¸ý¤¬Àîºê¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÌîÃÒ¸²GK¥³¡¼¥Á¤ÏÎ±Ç¤¤·¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î»³¸ý¤Ï¡¢³«ËëÁ°¤Î²Æì¹ç½É¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈGK¤È¤·¤Æ»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²¸Ç¼Â¼¤Ç¤Î»öÁ°¹ç½É¤Ç¤ÏÎý½¬»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢2Æü´Ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£1¤ÄÌÜ¤Î»î¹çÆü¤ÏFCÎ°µåÀï¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦1Æü¤¬¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤È²Æì¹ñºÝÂç³Ø¤È¤ÎÂÐÀïÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤ÏFCÎ°µåÀï¡¢È¬¸ÍÀï¤ÎÎ¾Êý¤Î»î¹ç¤Ç1ËÜÌÜ¤Ë½Ð¾ì¡£½øÎó¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃæ¡¢¸ø¼°Àï½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î´Ú¹ñ¡¦±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥ºÀï¡¢¤½¤·¤ÆJ1¥ê¡¼¥°Âè1Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤Ç¡¢Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤Ï»³¸ý¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£º£µ¨¤ÎÀµGK¤¬»³¸ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬»³¸ý¤Ï¸ø¼°Àï2»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¤Þ¤À¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤Ë³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Î4¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿±º¹àÀï¤ÏÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È0¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ì¾¸Å²°Àï¤â4¡Ý0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤â¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï»î¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Öº£Ç¯¤ÏËÍ¤¬ÀµGK¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤â¤¦ºÇ½é¤«¤é¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êJ¥ê¡¼¥°¤Ç²¿»î¹ç¤«ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤«¤é¡¢»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¯¤·¿®Íê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÌýÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä©¤ßÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â»³¸ý¤Ï»î¹ç½Ð¾ì¿ô¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÀµGK¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤ËÀîºê²ÃÆþ¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²«¶â´ü¤òºÇ¸åÈø¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢GK¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»³¸ý¤¬GK¤È¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¤À¡£
¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤Ü¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£µ»½Ñ¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³¸ý¡£¥æ¡¼¥¹»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥µ¥Ö¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢1¤Ä¥«¥Æ¥´¥ê¡¼²¼¤ÎB¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë·Ð¸³¤¬É¬Í×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë·Ð¸³¤¬ÀÑ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¤¤»¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼«¤é¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤È»³¸ý¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯¤¬¿®¤¸¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÂ¾¤Î¿Í¤«¤é¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤éËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤½¤³¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐÌîÃÒ¸²GK¥³¡¼¥Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡»³¸ý¤¬Âç»ö¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÀÐÌîÃÒ¸²GK¥³¡¼¥Á¤À¡£»î¹ç·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤ò¿®¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö°ì¿Í¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖGK¥³¡¼¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ëÁ°¤Ë¤âGK¥³¡¼¥Á¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤ºÄ´¤Ù¤Æ¡£¤½¤ì¤¬°ì¤Ä¤Î¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥È¥â¤µ¤ó¡ÊÀÐÌîÃÒ¸²GK¥³¡¼¥Á¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£GK¥³¡¼¥Á¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹»³¸ý¤ÏGK¥³¡¼¥Á¤È¡¢GK¤È¤Î´Ø·¸À¤Ç¤·¤«¤ï¤«¤êÆÀ¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¤ÏÈ¾Ç¯¹µ¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«¼çÎý¤È¤«¥È¥â¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥È¥â¤µ¤ó¤«¤é¤â¡ØÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈµîÇ¯¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤â¥È¥â¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°Ê¿´ÅÁ¿´¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òÀÐÌîGK¥³¡¼¥Á¤Ë´¶¤¸¤¿»³¸ý¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÎÃæ¤«¤é¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£µ¨½øÎó¤òÊ¤¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ë´¶¾ð¤â²êÀ¸¤¨¤¿¡£
¡Öº£Ç¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇËþÂ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤«¡¢ÀÐÌîGK¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¸À¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥È¥â¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËþÂ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÌýÃÇ¤ÏÀäÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î14Æü¤ËÀîºê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»³¸ý¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÀï¤¤¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿´¶³Ð¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¤¤¤»þ¤È°¤¤»þ¤¬¡¢¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤±¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¼«Ê¬¼«Ê¬¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤ÎÀîºê¤Ï¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤Ë¤è¤ëÀï½Ñ¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊÑ²½¤ò½½Ê¬¤Ë¾Ã²½¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½GK¤ÎÎ©¾ì¤«¤é´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¤â»³¸ý¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¡£¡ÊÂè3²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë¡Ê¹¾Æ£¹â»Ö / Takashi Eto¡Ë