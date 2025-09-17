ロクシタン新コレクション「ART OF SCENT」♡フレグランスの新体験を
自然豊かな南仏オート・プロヴァンスをルーツに持つロクシタンから、新しい香りの提案「ART OF SCENT」コレクションが誕生します。全13種の香りを自由に組み合わせ、自分だけの香りを奏でられるフレグランス♡シングルでも美しく、重ねることで無限のハーモニーを楽しめる特別なシリーズです。
「ART OF SCENT」が描く新しい香り体験
2025年10月1日（水）発売の「ART OF SCENT」は、これまでのシリーズを統合した新フレグランスライン。
オードトワレとオードパルファム全13種が登場し、香りを“選ぶ”だけでなく“重ねて楽しむ”という新たな概念を提案します。
ジェンダーや年齢を問わず、あらゆるシーンで自分らしさを表現できるのが魅力です。
13種のラインナップと価格
グリシーヌ オードパルファム
ローズ オードトワレ
ノーブルエピン オードパルファム
フルールドスリジエサクラ オードトワレ
ネロリオーキデ オードトワレ
メリロー オードパルファム
バーボティン オードパルファム
オスマンサスアブリコ オードトワレ
セドラ オードトワレ
オルティブランシュ オードパルファム
シダージャンジャンブル オードトワレ
ラヴァンドブランシュ オードトワレ
ラヴァンドポワーブルノワール オードトワレ
香りは「グリシーヌ」「ローズ」「ノーブルエピン」「フルールドスリジエサクラ」「ネロリオーキデ」「メリロー」「バーボティン」「オスマンサスアブリコ」「セドラ」「オルティブランシュ」「シダージャンジャンブル」「ラヴァンドブランシュ」「ラヴァンドポワーブルノワール」の13種類。
価格はオードトワレ50mL 8,470円、オードパルファム50mL 12,430円。ボディケアやハンドケアアイテムも展開され、重ね使いでさらに奥行きある香りを楽しめます♪
香りを纏うアートをあなたに♡
ロクシタンが50周年に向けて贈る「ART OF SCENT」は、自然の恵みをアートのように楽しむ新たな香りの世界。
1000通り以上の組み合わせから、自分だけの香りを見つける特別な体験を。あなたのライフスタイルに寄り添うフレグランスを、ぜひこの秋迎えてみてください。