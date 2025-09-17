今回ご紹介するのは、普段は愛嬌たっぷりで「バカ猫」なんて言われていた投稿主さんの実家の猫ちゃん。しかし、ある日、家族の命を救う大きな手柄を立てたそうです。

投稿はX（旧Twitter）にて、893万回以上表示。いいね数はなんと24万件を超え、大反響を呼びました。Xユーザーたちからは、「でかした！人命救助で表彰だね」「今後一生甘やかして育てて下さい」などのコメントがたくさん寄せられていました。

猫の知らせが家族の命を救う！

今回、Xに投稿したのは「なむるる」さん。登場したのは、実家で暮らしている茶トラ猫のトラちゃんです。

とある日の未明、投稿主さんのお父さんは突如、硬膜下血腫で廊下に倒れてしまい、動けなくなってしまったそうです。そのとき、異変に気づいたのがトラちゃん。

トラちゃんはお父さんの異変をお母さんに知らせようと行動を開始。寝ているお母さんのお腹を執拗に揉んで起こし、さらにトイレへ行かせるように誘導。その先で「わーわー」と鳴きながら、倒れている父親のもとへ導いたといいます。

トラちゃんのおかげでお父さんは早期発見され、すぐに救急搬送。迅速な対応ができたことで、大事に至らずに済んだそうです。

今までお父さんから「バカ猫」とからかわれることも多かったトラちゃんですが、今回の件で株が急上昇。大手柄だと褒めてもらえたそうです。

家族の命を救ったトラちゃんに感動するX民が相次ぐ

今回の投稿を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「素晴らしい。おやつを好きなだけあげたい」「素晴らしいお手柄ですね」「偉い！！！なんて賢いネコちゃんなの」などの声が多く寄せられていました。

どうやら多くの方が、トラちゃんの活躍に感動した模様。コメント欄には他にも、猫によって救われたというエピソードがちらほら。意外と猫が家族を助けることは多いのかもしれませんね。

