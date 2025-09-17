ATEEZ新曲「Ash」MV公開！「今まで撮影してきたMVとは全く違った雰囲気」（YEOSANG）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ATEEZが9月17日、約4年半ぶりとなる日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』のリリースに合わせて同アルバムのタイトル曲「Ash」のMVを公開した。

■「これまで見ることのできなかったATEEZの姿を披露」（YEOSANG）

今回公開されたMVでは、今作のアルバムタイトル「Ashes to Light」に込められた“困難からのあらたな希望”という意味を象徴するようなシーンが詰め込まれており、ATEEZのメンバーたちが織りなす灰色の幻想的な世界観を堪能することができる。

同楽曲のMV撮影時のエピソードにおいて、メンバーのYUNHOは「今回のMV撮影ではとてもセクシーで冷たいイメージを詰め込みました。撮影中のエピソードは、お墓の中に僕が横になってメンバーたちが上から僕を見つめている状況がとても新しかったし新たに生き返った感じがしてすごく楽しかったです」と述べ、YEOSANGは「今まで撮影してきたMVとは全く違った雰囲気で撮影しました。これまで見ることのできなかったATEEZの姿を披露することになると思いますのでたくさん期待してください！」とコメントを寄せている。

■「暗闇から抜け出すような展開を楽しんでいただけたら」（HONGJOONG）

また、今作についてHONGJOONGは「『Ashes to Light』は僕たちにとって久しぶりの（日本）フルアルバムです。これまで日本でお見せできていなかったスタイルの楽曲もたくさん詰め込みました。新たなメッセージ性が込められた楽曲もたくさんあるのですが、暗闇から抜け出すような展開を楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメント。SEONGHWAは「タイトル曲『Ash』だけでなく、様々な収録曲もしっかり準備しましたのでたくさん聴いてくださったら嬉しいです」と述べている。

今作『Ashes to Light』は、初回盤、通常盤、初回フラッシュプライス盤にあわせてファンクラブ限定のATINY盤、そしてUNIVERSAL MUSIC STOREでのみ各メンバーのソロ盤（計8形態）が発売となる。

各形態のCD収録内容は同一で、今までリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」や「Birthday」はもちろん、それぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」の新曲5曲を含む計9曲が収録される。

■アルバム初回限定盤とATINY盤には「Ash」MVとメイキングも収録

また、初回限定盤とATINY盤に付属するDVDには、今までにリリースされた「NOT OKAY」「Birthday」のそれぞれのMV本編に加えて、今作の表題曲「Ash」のMV本編とMV撮影時のメイキング、そしてアルバムのアートワーク撮影時におけるメイキング（総尺45分以上）の模様が収められる。

今作の新曲5曲の中で印象的な楽曲について、MINGIは「僕は『Crescendo』という楽曲がとても良いと思うのですが、曲名に合わせてCrescendoのような感じを上手に表現できたと思うので日本のATINY（ファンの呼称）におすすめしたいです」と答え、SANは「僕は『Tippy Toes』です！ 発音もとても五感に響くのでおすすめします！」と回答。

また、アルバムタイトル「Ashes to Light」は“悲しみや困難な状況から希望や光を見出す”という意味が込められているが、“辛いことがあったとき、どのようにして乗り越えるのか。また、ATEEZのメンバーにとって希望や光は何か”について、WOOYOUNGは「僕は辛いことがあったらメンバーたちと遊んだり、美味しいものを食べて、話をしながら気持ちを落ち着かせます。なので僕にとって希望や光はもちろんATINYもですし、そしてメンバーたちです！」と述べ、JONGHOは「僕は悲しみや困難な状況に大きな意味を持たせたりはしないです。大きな意味を持たせてしまうとかえって悲しい感情に陥ってしまいそうなので、この悲しい感情が明日になれば幸せな感情に変わるかもしれない！と”なるようになる”気持ちで生きていますし、僕の場合は好きな趣味を通してストレスを解消しています」とそれぞれ回答している。

■「年末の授賞式や音楽特番に出演するのが目標」（MINGI）

さらに、これからの日本活動で挑戦してみたいことや目標について、YEOSANGは「何かたくさんATINYと距離を縮めることのできるイベントができたら嬉しいです！」とコメントし、MINGIは「日本と言ったら年末の授賞式や音楽特番がとても有名なので、僕たちATEEZがそういったものに出演することが僕の目標です！ それから僕たち8人でお化け屋敷に入るのが、僕の個人的な目標です！」と明確な目標を述べている。

最後にYUNHOは「（日本アルバムリリースまで）長い間、待っていてくれてありがとうございます！ これまでにない新たなコンセプトで会いにいきます！」とコメントし、SANは「いつも愛してくださって本当にありがとうございます！ これからもよろしくお願いします！」と日頃から応援してくれるファンへ感謝を口にした。

