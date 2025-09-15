美味しそうなのみーーーっけ♡【コストコ】シェアして食べたい！「新作スイーツ」

【コストコ】から新たに登場したベーカリー系のスイーツにご注目！ みんなでシェアしながら食べられるものが複数ラインナップしている様子。食卓を囲んでワイワイと盛り上がりたいおやつタイムにもうってつけです。今回は抹茶味のマフィン、片手で食べられそうなサイズ感のベニエなど、見逃せない新作スイーツをご紹介します。

コロンとした丸みのあるフォルムと、こんがり焼き上がって香ばしそうなおしゃれなマフィン。@hirokostyle33さんいわく「新フレーバー」だそうです。「少し苦味の漂う抹茶の香り」が楽しめる本格派らしく、大人が楽しむスイーツにぴったり。1パック6個入りで、みんなでシェアできそうです。

食べやすいお手軽サイズ感！「ベニエ ココアヘーゼル / パッションフルーツ」

片手で食べられそうなお手軽サイズ感のベニエ。ココアヘーゼル味とパッションフルーツ味が入っているこちらは、可愛らしくも美味しそうなベニエが食卓に彩りを添えてくれそう。25個入りの大容量で、みんなでシェアしたいおやつタイムにうってつけです。

断面が映える2本セットの「米粉のスイスロール イチゴ & チョコ」

イチゴ味とチョコ味の2本セットになったこちらのロールケーキ。グルグルと渦巻いた断面が映える、華やかでおしゃれなビジュアルに仕上がっています。@hirokostyle33さんによると、イチゴ味は「いちごソースと、小さ～い果肉」が入っているとのことで、食感の違いも楽しめそう。食べたい厚さに少しずつカットすれば、みんなで気兼ねなくシェアできそうです。

バイカラーに仕上がった「レモンマドレーヌ」

生地とチョココーティングのバイカラーなビジュアルがおしゃれなマドレーヌ。レモン味に仕上がっており、食後のデザートにも食べやすそうです。1パック12個入りとたっぷり入っていて、みんなで気軽にシェアできそう。店頭で見かけた際はぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino