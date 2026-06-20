夏の高揚感をそのまま閉じ込めたような美しいカラーリングが魅力のウブロ新作コレクションが登場しました。2026年の「Hublot Summer」では、ミント、ピンク、スカイブルーを主役にしたパステルセラミックモデルを展開。革新的な素材技術と高度な時計製造技術を融合させたタイムピースは、夏のファッションに華やかなアクセントを添えてくれます。地中海の風景から着想を得た特別なコレクションの魅力を詳しくご