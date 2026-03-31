MetaがInstagramで限定機能が使えるプレミアムサブスクリプション「Instagram Plus」のテストを始めていることがわかりました。Meta starts testing a premium subscription on Instagram | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/03/30/meta-starts-testing-a-premium-subscription-on-instagram/Instagram Tests Premium Subscription With Exclusive Features - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-30/