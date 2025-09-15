この記事をまとめると ■酷暑の2025年8月単月締めの新車販売台数は前年比で微減となった ■例年8月は上半期末月の半期決算セール月である9月を見据えて登録台数が少ない ■今後は未使用中古車流通量も含めてさらに販売競争が激化していきそうだ

これだけ暑いとディーラーに行く気も起こらなくなる

9月に入っても全国的に酷暑が続いている。2025年の夏はまさに異例づくしといってもいい、とびきり暑い夏となった。すでに6月から全国的な酷暑がはじまり、本稿執筆時点でも40度近くまで上昇するような災害級ともいえる、ひどい暑さもそろそろ収束へ向かうだろうともされているが、関東地域あたりでは酷暑傾向は10月まで続くのではないかともされている。

2025年8月はその酷暑の夏が顕在化した月といっていいだろう。筆者の居住地域でも当たり前のように35度以上となる日々が連日続いた。こうなると、なかなか新車ディーラーへクルマを見に行こうという気もちにもならない。ましてや最近の新車ディーラーは、冷房の効いたショールーム内での新車展示は台数が少ないか、展示車両がないのは当たり前であり、試乗車が展示車もかねているので屋外展示が一般的となっている。

そのため、実車チェックはおろか試乗も、暑くなり過ぎた車内を考えるとなかなか気が進まなくなる。8月はもともとディーラーの長期にわたるお盆休みによる稼働日数不足や、世間での夏休みムードのまん延（新車購入よりもレジャーといった雰囲気）もあり、販売台数は年間でもっとも少なくなることがほとんど（たまに4月のほうが8月より少ない時もある）なので、そこに歴史的ともいえる酷暑が加わった2025年8月の新車販売台数には大いに興味が沸いていた。

自販連（日本自動車販売協会連合会）から登録車、全軽自協（全国軽自動車協会連合会）から軽自動車の2025年8月単月締めで発表された統計数値をみると、登録乗用車が15万9854台（前年比88.6％）、軽四輪乗用車8万9474台（前年比98.2％）となった。

現状では当月（8月）受注分を受注月内に登録（軽自動車は届け出）し、ましてや納車するということはほぼ不可能といっていい状況となっているので、2025年7月以前に受注して新規登録（軽自動車は届け出）及び納車できていない受注残とよばれる状況となっている車両で、8月に新規登録（軽自動車は届け出）可能なものの申請手続きを進めて販売台数としてカウントしているものがほとんどといっていいだろう。

販売店は上半期末月となる9月に向けて販促

軽自動車、登録車も前年比で横ばいといえる状況なので、販売統計を見る限りは酷暑が影響を与えたかどうかはわからないが、これが受注台数ベースでは酷暑が影響しているように思われる。

販売台数が前年比で横ばいというのは、仮に8月に例年より多く販売台数の上乗せができたとしても、意図的に9月登録（軽自動車は届け出）分にまわすということもあるようだ。9月は事業年度（4月から翌年3月）締めでの上半期末月の半期決算セール月であり、事業年度末月（3月）並みの販売目標台数が設定されることになるので、8月が年間でもっとも新車販売台数が少なくなるのは、9月をにらんでの動きともいえるのである。

本稿執筆時点では、すでにホンダが8月末よりテレビコマーシャルを放映し、積極的に動いている。ほかのメーカー系ディーラーでも、ホンダほど目立った動きがなくとも、半期決算セールは意識している。ただし、9月中の納車というものは、本稿執筆時点ではほぼ間に合わないので、半期決算セールというのを客寄せパンダとして、2025暦年締め年間目標販売台数もしくは、2025事業年度締め年間目標販売台数クリアのための販売促進活動を行ってくるので、事業年度末と並ぶ新車購入のねらい目月となっていることには変わりはないのである。

ブランド別での軽四輪車総台数では相変わらずスズキがトップとなっている。2位ダイハツとの差は5000台弱、軽四輪乗用車でもスズキがトップで2位ダイハツとの差は7000台強、軽四輪貨物ではダイハツがトップとなり、2位スズキとの差は2000台弱となっている。軽四輪総台数ベースでの2025年1月からの累計販売台数では、スズキがダイハツに6万台ほど差をつけてトップを維持している。2025年はダイハツの猛追が目立っているのだが、なかなかスズキに追いつき、抜き去ることができていない。

定点観測している中古車販売店では、タフトをメインにダイハツの届け出済み未使用軽中古車も目立つのだが、トール、ロッキーといったダイハツ登録車の登録済み未使用中古車も目立っており、軽自動車だけではなく、ダイハツ全体で見てもまだまだ認証問題の影響が残っているようにも見える。新型ムーヴを市場投入したのだが、ムーヴだけではなく、軽自動車全体への相乗効果という面でも十分効果を発揮していないようにも見える。

スズキもハスラーメインで届け出済み未使用中古車が目立っており、スズキとダイハツのデッドヒートは酷暑が続くなか、まずは暦年締め年間販売台数競争めざして、未使用中古車流通量も含め、さらに販売競争が激化していきそうである。