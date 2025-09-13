»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤È²È¤ò¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡×¸½ºß¤Î¡È´Ø·¸¡ÉÌÀ¤«¤·ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÎ¥º§¤Î¡È¿¿¤ÎÍýÍ³¡É
¡¡9·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤¬¡¢4Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤¿¸µºÊ¡¦¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤È¤Î¸½ºß¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ú±Û¤·Àè¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãª¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦»ÔÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤À¤«¤é¡È¥Þ¥Þ¡É¤¬Íè¤Á¤ã¤Í¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø¡È¥Þ¥Þ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸µ±ü¤µ¤Þ¡©¡Ù¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÎÃ»Ò¤¬¡Ù¤È¡¢¼Ä¸¶¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òÂ¨Åú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤Í¡¢¤³¤¦Å½¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢³Ñ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡Ù¤Ê¤É¡¢¼Ä¸¶¤µ¤ó¤¬¥±¥¬ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë»ÔÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¼Ä¸¶¤Ï¡Ë¶á¤¯¤Ë¡Ê½»¤ó¤Ç¡Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Í¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈÓ¤âºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Ê¤¤¤À¤âËãÉÛ½½ÈÖº×¤ê¤Ç¡Ê²ÈÂ²¡Ë4¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ÔÂ¼¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢X¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔËÜÅö¤Ë¿ÀÉ×ÉØ¤À¤í¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡Õ
¡Ô¼Ä¸¶¤µ¤ó¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¾ð¤¬¸ü¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡¼¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤°Õ¸«¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡£
¡Ô·Á¤À¤±¤Ç¤âÉü±ï¤¹¤ê¤ã¤¨¤¨¤Î¤Ë¡Ä¡Õ
¡ÔÉÔ»×µÄ¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡Õ
¡ÔËÜÅö¤ËÎ¥º§¤Ã¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Õ
¡¡¤Ê¤¼ÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»ÔÂ¼¤µ¤ó¤Î¡Ø¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤«¤é¡¢¼Ä¸¶¤µ¤ó¤È»ÔÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ÔÂ¼¤µ¤ó¤ÈÊë¤é¤¹¡¢17ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¤µ¤ó¡¢13ºÐ¤Î¼¡ÃË¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¼Ä¸¶¤Ï¡¢2021Ç¯7·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿Íâ·î¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤ªÁê¼ê¤È¤µ¤ì¤¿¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØSUPERNOVA¡Ù¡Ê¸µ¡¦Ä¶¿·À±¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢13ºÐÇ¯²¼¤Î¥°¥¡¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬°¦¤Î¾Ú¤Ë¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¢¥ó¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÃå¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾Ú¸À¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ä¸¶¤µ¤ó¤¬¥°¥¡¥ó¥¹¤µ¤ó¤Î½÷À´Ø·¸¤òµ¿¤Ã¤Æ¡¢LINE¤òºï½ü¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦Â³Êó¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡¢¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Î¡È»Å»öÉô²°¡É¤Ç°©À¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Ä¸¶¤È¥°¥¡¥ó¥¹¤ÏÁÐÊý¤È¤âÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢°ÊÍè¡¢¼Ä¸¶¤Ë¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÔÂ¼¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢Î¥º§ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¼Ä¸¶¤¬½÷Í¥¤È¤·¤Æµ±¤¯¤¿¤á¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡È±ßËþÎ¥º§¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ä¸¶¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´ª¤°¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Ä¸¶¤µ¤ó¤È¥°¥¡¥ó¥¹¤µ¤ó¤È¤Î¸½ºß¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Äê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¡¢»ÔÂ¼¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¼Ä¸¶¤µ¤ó¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÎ¥º§¤Î¿¿¤ÎÍýÍ³¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î´Ø·¸¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£