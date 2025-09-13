科学者らは化石化した卵殻を細かく削り取り、原子の構成を分析して年代を割り出した/Bi Zhao

（ＣＮＮ）中国中部の青龍山化石保護区で発見された２８個の恐竜の卵は、約８６００万年前のものであることが分かった。科学者たちが「原子時計」法を用いて年代測定を行った。研究者たちは、これらの卵とその年代測定に用いられた技術が、中国の雲陽盆地に生息していた恐竜が寒冷化していく気候にどのように適応していたかを解明するのに役立つかもしれないと期待を寄せている。

卵に用いられた年代測定法は、正式には炭酸ウラン鉛年代測定法（Ｕ−Ｐｂ年代測定法）と呼ばれ、カルシウム、鉄、マンガン、マグネシウムを含む炭酸塩鉱物の年代測定に広く用いられている。これらの鉱物にはウランが含まれており、時間の経過とともに鉛に崩壊する。

科学者たちは、マイクロレーザーを用いて化石化した卵殻サンプルを細かく削り取り、その破片を蒸発させ、ウランと鉛の原子数を数えた。ウランと鉛の比率を割り出すことで、卵の年代の特定が可能になった。

化石卵殻に炭酸カルシウムの一種である方解石が最近確認されたことから、これらの卵はウラン鉛年代測定の有力候補となるとみられていた。研究者らは分析結果を１１日付のフロンティアーズ・イン・サイエンス誌に発表した。青龍山化石保護区で見つかった化石のうち、信頼できる手法で年代測定されたのはこれらの卵の化石が初めて。同保護区には３０００個以上の卵が埋蔵されている地点が三つ存在する。その大部分は半露出状態で保存されており、元の形状をほぼそのまま残している。

これらの卵を産んだ恐竜はまだ特定されていない。卵はやや扁平（へんぺい）な球体で、長さは約１２０〜１７０ミリメートル。鉱物化した殻の厚さはわずか２．４ミリメートルだ。

これらの卵殻は、恐竜の卵としては比較的多孔質の傾向がある。この特徴は、地球がすでに寒冷化を始めていた白亜紀（１億４５００万年〜６６００万年前）の太古の生態系に関する手がかりになる可能性がある。

化石化した卵の中の方解石に対してＵ−Ｐｂ年代測定法を試す今回のアイデアは、「同法を用いた石筍（せきじゅん）年代学を専門とする研究者との会話の中で、ある意味偶然に生まれた」と、中国・武漢の湖北省地質科学研究所の研究員で、論文の共著者であるビ・チャオ氏がＣＮＮへの電子メールで述べた。

トロント大学地球科学学部のヘリベルト・ロチンバニャガ研究員は、ウラン鉛分析を用いた地質年代学（岩石や鉱物の年代を正確に特定する科学）は「これまでで最も正確な年代測定技術」だと述べた。同氏は今回の研究には関与していないが、この手法を用いて古代のサンゴやベレムナイトを分析してきた。後者は絶滅したイカのような頭足動物の一種。

科学者たちは１００万年から数億年前の岩石にＵ−Ｐｂ年代測定法を用いており、その結果は高い確度で得られているとチャオ氏は述べた。太古の地質学的分析には他の放射性崩壊法も存在するが、「Ｕ−Ｐｂ法が最も正確だと考えられている」とロチンバニャガ氏は電子メールで述べている。

チャオ氏によると、近年の進歩を受けてＵ−Ｐｂ年代測定法はより利用しやすくなったが、化石分析ではまだ利用が広がっていない。同法には「非常に高度な機器と厳格な実験室環境が必要であり」、年代測定を狂わせる可能性のある他の物質の混入を避けるため、サンプルも慎重に採取・分析する必要があると同氏は付け加えた。今回は卵殻に方解石が含まれていたことでこの方法が可能になったが、他の種類の化石ではそうはならなかった可能性がある。

今回の研究でＵ−Ｐｂ年代測定法が化石卵の年代を決定する有効な手法として確立されたことを受け、研究者たちはこの手法を近隣の白亜紀の遺跡にも適用しようと計画している。「これらの特徴的な卵の起源と進化」、そしてそれらを産んだ恐竜の営巣習慣をより深く理解するのが目的だとチャオ氏は述べた。

世界中には２００以上の恐竜卵の遺跡があり、そのうち正確な年代測定が行われているのはほんの一握りであることから、Ｕ−Ｐｂ年代測定法は、恐竜の産卵の保存例を研究し、それが時間とともにどのように変化したかを理解するための貴重な新ツールとなる可能性がある。