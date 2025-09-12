J1Í¥¾¡Áè¤¤¤òÀê¤¦¾å°ÌÂÐ·è¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡Ä2°Ì¤ÎÇð¡¢»ÃÄê3°Ì¤Î¿À¸Í¤È¤â¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÍÉ¤é¤»¤º
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿J1¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÅ¸³«Ãæ¤À¡£¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ØÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿Çð¤Ï¡¢¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¡Ö1¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î2°Ì¡£°ìÊý¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¿À¸Í¤â1»î¹ç¾Ã²½¤¬Â¿¤¤Ãæ¤ÇÇð¤ÈÆ±¤¸¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö53¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÃÄê3°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¤«¤é»ÃÄê6°Ì¤Þ¤Ç¤¬¡Ö4¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë¤Ò¤·¤á¤¯Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÃíÌÜ¤Î¾å°ÌÂÐ·è¡£ÇòÀ±¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£¿À¸Í¤Ï¸åÊý¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤®¤Ä¤Ä¡¢ºÇÁ°Îó¤ÎÂçÇ÷Í¦Ìé¤òÌÜ¤¬¤±¤¿¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£Å¨¿Ø¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢µÜÂåÂçÀ»¤ä¥¨¥ê¥¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¸³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£ÂÐ¤¹¤ëÇð¤Ï»ý¤ÁÌ£¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤éÅ¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ò»î¤ß¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤äºÇÁ°Îó¤Î³ÀÅÄÍµÚö¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é²¿ÅÙ¤«ÎÉ¤¤·Á¤òºî¤ë¤¬¡¢·èÄêµ¡¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡30Ê¬²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÇð¤¬¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¿À¸Í¤ò²¡¤·¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£39Ê¬¤Ë¤ÏÃæÀîÆØ±Í¤¬³ÀÅÄ¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ø¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¸¶ÅÄÏË¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£¿À¸Í¤â½ªÈ×¤Ë°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÇð¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î²ó¼ýÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¹¶·â¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£72Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¤¬ºÙÃ«¿¿Âç¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÎÇÏ¾ìÀ²Ìé¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¾å¼ê¤¯¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤º¡£¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Î¿À¸Í¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²æËý¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£
¡¡ºÇ½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¿À¸Í¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢ÉðÆ£²Åµª¤é¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤âÆÀÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£°ìÊý¤ÎÇð¤âÁê¼êGKÁ°ÀîÂãÌé¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢ÃíÌÜ¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¤Î¼¡Àï¤Ï17Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Î¾å³¤³¤¹ÁÀï¡£°ìÊý¤ÎÇð¤Ï20Æü¤Î¼¡Àá¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¡0¡Ý0¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
