「鉄腕アトム」など手塚治虫氏の名作がレトロかわいいグッズに！ DRECOM SHOP等にて本日販売開始
【拡大画像へ】
ドリコムは手塚治虫氏の名作とコラボした新作グッズを9月12日に発売する。同社が運営する「DRECOM SHOP」や、「手塚治虫ワールド公式オンライン SHOP」、各種イベント等で販売される。
今回発売されるのは、「鉄腕アトム」や「ブラック・ジャック」など、全6作品の新作オリジナルグッズ。フラッシュ撮影すると絵柄が光って見える「リフレクトTシャツ」や、広げると4種類の絵柄が現われるブック型メモ「パタパタメモ」などがラインナップされている。
□DRECOM SHOP「Tezuka Osamu Characters」のページ
□手塚治虫ワールド公式オンライン SHOP
□LIGHT FORCE STOREのページ
商品情報
リフレクト Tシャツ（全3種）
作品：「ブラック・ジャック」、「火の鳥」、「鉄腕アトム」
価格：各 6,600 円（税込）
サイズ：S、M、L、XL
※サイズ詳細
S（身丈 650 / 身幅 490 / 袖丈 190mm）
M（身丈 690 / 身幅 520 / 袖丈 200mm）
L（身丈 730 / 身幅 550 / 袖丈 220mm）
XL（身丈 770 / 身幅 580 / 袖丈 240mm）
ピンバッチ（全3種）
作品：「鉄腕アトム」、「ブラック・ジャック」、「ジャングル大帝」
価格：各 880 円（税込）
サイズ：
「鉄腕アトム」：W28 x H40mm
「ブラック・ジャック」：W17 x H30mm
「ジャングル大帝」：W29 x H30mm
※厚みはすべて 2mm、台紙込のサイズはすべて W 約 50×H 約 50mm です。
パタパタメモ（全2種）
作品：「リボンの騎士」、「鉄腕アトム」
価格：各 770 円（税込）
サイズ：折り畳み時 W70 × H108 × 厚さ 12mm
ネオンアクリルキーホルダー（全6種）
作品：「火の鳥」、「ジャングル大帝」、「リボンの騎士」、「ふしぎなメルモ」、「ブラック・ジャック」、「鉄腕アトム」
価格：各 770 円（税込）
サイズ：
W 約 75 × H 約 75mm （「火の鳥」、「ジャングル大帝」、「リボンの騎士」）
W 約 50 × H 約 75mm （「ふしぎなメルモ」、「ブラック・ジャック」、「鉄腕アトム」）
缶型グラス（全2種）
作品: 「ブラック・ジャック」、「鉄腕アトム」
価格: 各 2,200 円（税込）
サイズ: φ96 × H125mm / 360ml