【ドリコム「手塚治虫」グッズ】 9月12日 発売

ドリコムは手塚治虫氏の名作とコラボした新作グッズを9月12日に発売する。同社が運営する「DRECOM SHOP」や、「手塚治虫ワールド公式オンライン SHOP」、各種イベント等で販売される。

今回発売されるのは、「鉄腕アトム」や「ブラック・ジャック」など、全6作品の新作オリジナルグッズ。フラッシュ撮影すると絵柄が光って見える「リフレクトTシャツ」や、広げると4種類の絵柄が現われるブック型メモ「パタパタメモ」などがラインナップされている。

□DRECOM SHOP「Tezuka Osamu Characters」のページ

□手塚治虫ワールド公式オンライン SHOP

□LIGHT FORCE STOREのページ

商品情報

リフレクト Tシャツ（全3種）

作品：「ブラック・ジャック」、「火の鳥」、「鉄腕アトム」

価格：各 6,600 円（税込）

サイズ：S、M、L、XL

※サイズ詳細

S（身丈 650 / 身幅 490 / 袖丈 190mm）

M（身丈 690 / 身幅 520 / 袖丈 200mm）

L（身丈 730 / 身幅 550 / 袖丈 220mm）

XL（身丈 770 / 身幅 580 / 袖丈 240mm）

ピンバッチ（全3種）

作品：「鉄腕アトム」、「ブラック・ジャック」、「ジャングル大帝」

価格：各 880 円（税込）

サイズ：

「鉄腕アトム」：W28 x H40mm

「ブラック・ジャック」：W17 x H30mm

「ジャングル大帝」：W29 x H30mm

※厚みはすべて 2mm、台紙込のサイズはすべて W 約 50×H 約 50mm です。

パタパタメモ（全2種）

作品：「リボンの騎士」、「鉄腕アトム」

価格：各 770 円（税込）

サイズ：折り畳み時 W70 × H108 × 厚さ 12mm

ネオンアクリルキーホルダー（全6種）

作品：「火の鳥」、「ジャングル大帝」、「リボンの騎士」、「ふしぎなメルモ」、「ブラック・ジャック」、「鉄腕アトム」

価格：各 770 円（税込）

サイズ：

W 約 75 × H 約 75mm （「火の鳥」、「ジャングル大帝」、「リボンの騎士」）

W 約 50 × H 約 75mm （「ふしぎなメルモ」、「ブラック・ジャック」、「鉄腕アトム」）

缶型グラス（全2種）

作品: 「ブラック・ジャック」、「鉄腕アトム」

価格: 各 2,200 円（税込）

サイズ: φ96 × H125mm / 360ml