サンリオ人気キャラ「クロミ」とコラボ♡数量限定ベビーフット登場

乾燥が気になる秋冬シーズンにぴったりの角質ケアアイテムが登場しました。削らない角質ケアで知られる「ベビーフット」から、サンリオの人気キャラクター・クロミとコラボした「かかとひび割れ予防セット」が数量限定で発売♡限定パッケージやミックスベリーの香りに加え、かかと用ソックスも付属。毎日のケアがもっと楽しく、心地よくなる特別なアイテムです。

クロミ限定パッケージで楽しくケア

20周年を迎えるクロミとベビーフットが夢のコラボ♪可愛らしい限定パッケージに加え、今回だけのミックスベリーの香りが楽しめます。

甘さと爽やかさを兼ね備えた香りが広がり、就寝前のケアタイムを癒しの時間に。クロミファンにはもちろん、ギフトとしてもおすすめのデザインです。

有効成分＆高保湿でひび割れ防止

医薬部外品のクリームには、グリチルリチン酸ジカリウムやイソプロピルメチルフェノール、プラセンタエキスを配合。

ひび割れ防止の有効成分がかかとを守ります。さらに尿素や馬油、濃グリセリンなどの保湿成分で潤いをしっかりキープ。

セットの限定カラーソックスを組み合わせることで、成分を密封し、より効果的な保湿ケアが可能です。

ベビーフット かかとひび割れ予防セット クロミ パッケージ［医薬部外品］



価格：1,540円（税込）

内容量：ソックス1足分、保湿クリーム60g

販路：全国のバラエティショップ／リベルタ公式オンラインショップ／ECモール（※1）

毎日のケアをもっと可愛く、もっと快適に♡

乾燥やひび割れが気になり始めるこれからの季節。クロミとのコラボで生まれた限定セットは、かかとのお悩みをケアしながら、香りやデザインでも心を満たしてくれます。

ベビーフットならではの確かな機能性に加え、遊び心あるパッケージで毎日のケアが楽しみに。数量限定なので、気になる方はお早めにチェックしてください♪