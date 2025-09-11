いまから40年前のきょう、1985年9月11日、女優の夏目雅子が27歳の若さで亡くなった。その約7ヵ月前の2月14日、彼女は主演を務める東京・渋谷の西武劇場（現・PARCO劇場）での舞台『愚かな女』の公演中に病に倒れ、慶應義塾大学病院に緊急入院して以来、治療を続けていた。

1985年9月11日に27歳で亡くなった夏目雅子さん ©文藝春秋

訃報を聞いたショーケンは…「いい子は、早くに死ぬんですね」

亡くなったのは午前10時16分で、まもなくして訃報が伝えられる。その日、俳優の萩原健一は、劇作家のつかこうへいからインタビューを受けるに際し、《さっき、夏目雅子が死んだらしいですよ。えっ、知りませんでした？》と言うと、次のように彼女を偲んだ（『つかこうへいインタビュー 現代文学の無視できない10人』集英社文庫、1989年）。

《あの子、いい子だったんですよね。／共演したことがあるんです。おにいちゃん、おにいちゃんと慕ってくれて。／いい子は、早くに死ぬんですね。僕はいい女優だと思いましたよ。アッケラカンとして……何か夜桜みたいな女の子だったよね、パーッと咲いて。かわいそうじゃない。ねえ、かわいそうですよ》

二人は単発ドラマ『露玉の首飾り』（TBS・東芝日曜劇場、1979年）と映画『魔性の夏 四谷怪談より』（1981年）で共演していた。彼女は生前、萩原について《お兄ちゃんと呼んでるの、何でも許してくれる感じの人。私、わがままだからヨシヨシといってくれないとうまくいかないみたい》と語っている（『週刊明星』1981年7月9日号）。

夏目の訃報が載った新聞の夕刊を見ると、同じ紙面に翌日（9月12日）に発生から1ヵ月が経とうとしていた日航ジャンボ機墜落事故の関連記事が並んでいる。この事故では、夏目の所属事務所の後輩である若手女優・北原遥子が亡くなっていた（享年24）。ただし、北原をかわいがっていた夏目にはその事実は最期まで知らされなかった。

夏目が亡くなった日の夜には、このころ米ロサンゼルスでの傷害・銃撃事件の犯人ではないかとの疑惑からマスコミに連日追われていた会社社長が逮捕され、報道はそれ一色となる。日航機事故の遺族や生存者に対してもマスコミ各社が殺到し、プライバシー侵害などの問題を引き起こしていた。

夏目もまた例外ではなかった。入院時に医師から家族が、血液のがんである急性骨髄性白血病と宣告されたのを、どこで嗅ぎつけたのか、まもなくして「白血病か!?」という報道が流れた。以来、彼女の家族や事務所関係者は、本人がマスコミを通じて本当の病名を耳に入れてしまうのを恐れ、病室にはテレビや新聞・雑誌を入れないよう努めた。当時の日本では患者に対するがんの告知はまだ一般的ではなかったのである。

当然ながら取材も一切シャットアウトした。《しかし入院中のマスコミの取材は度を越えていましたし、写真誌やワイドショーのカメラを止めるのに病室で苦労する日々でした》と、夫で作家の伊集院静は夏目が亡くなって25年後に記している（伊集院静「愛する人との別れ〜妻・夏目雅子と暮らした日々」、『大人の流儀』講談社、2011年所収）。伊集院は彼女が病に倒れる前年に結婚していた。

「髪なんて、抜けてもすぐに生えてくるじゃない」

白血病の宣告を受けて、家族など身内は医師とともに彼女を“必ず生還させる”と覚悟を決めたという。当時はまだほとんど治療法は確立されておらず、日本での骨髄移植もほんの数例しかなく、その生存例も術後3年を経過していなかった。そのため治療は化学療法が主となる。

医師からは新薬も提示されたが、副作用が強く、3分の1の確率で心臓停止の可能性があり、また髪の毛も抜けると聞かされる。家族は相談の結果、新薬ではなく、副作用の穏やかな薬を選択した。だが、2度それで化学療法を受けたものの、異常に増えた白血球はどうしても減らなかった。

そこで改めて新薬を勧められ、母が夏目に「今度の治療は髪が抜けるが、どうする？」と確認すると、彼女は「髪なんて、抜けてもすぐに生えてくるじゃない。それに、（ドラマ）『西遊記』でのあたしの三蔵法師、色っぽかったでしょ」と笑いながら同意したという（小達スエ「娘・夏目雅子は、いまも旅に出ている」、『婦人公論』2000年5月7日号）。

「完全寛解したので退院できる」と告げられたが…

こうして3回目の治療のかいがあり、入院6ヵ月目の7月中旬には医師から「完全寛解したので秋には退院できる」と告げられた。これには家族や事務所の関係者も大喜びした。本人も、退院という目標が見えてきて、復帰に備えて、すっかりなまってしまった腹筋を鍛え直すため、ベッドの上で体操を始めていたという。

担当マネージャーによれば、彼女は同時に、入院してしばらく遠ざけていた芸能界の情報を知りたがり、いまどんな映画に人気があり、どんな人が活躍しているかと訊いてくるので、「あなたがいないあいだ、映画は全然当たってないわよ」と答えると、妙に安心していたらしい（内藤陽子「女優 夏目雅子を看取って」、『婦人公論』1985年11月号）。

肺炎を併発、容体が急変し帰らぬ人に

だが、その矢先、夏目は強い薬のせいで体力を消耗したのか、8月中頃に肺炎を併発し、熱は9月に入っても下がらなかった。病状は一進一退を繰り返した末、9月9日に容態が急変、意識が戻らないままとうとう帰らぬ人となる。

入院中、マスコミでは「危篤状態」という臆測も流れたが、実際には3回の集中治療の期間以外は、夏目は亡くなる直前まで普通と変わりない元気さであったと、彼女の没後にマネージャーが手記で明かしている（同上）。

女優復帰後のプランも「最初の仕事はグラビアがいい」「お芝居も…」

病床にあって8月27日には、最初にして結果的に最後となってしまった結婚記念日を迎え、事務所の人たちからお祝いの寄せ書きを贈られた。それを病室に届けたマネージャーは、その夜、彼女といつもより長い会話を交わしたという。このとき二人の胸の内には復帰後の仕事のプランさえふくらんでいたらしい。先の手記によれば……

〈《人に見つめられることのない長い入院生活で、彼女の顔は次第に女優としての表情を失い、あどけない子供のような愛らしさだけになっていましたから、最初の仕事は一瞬の緊張を要求されるグラビアがいい、それも彼女の好きな着物姿はどうだろうか、といった内容でした。／彼女もこのアイデアに熱心に同意し、嬉しそうに目を輝かせていました。（中略）最後に彼女は悪戯っぽく付け加えました。／「お芝居もいきなりオバサン役は嫌よ。まだまだ“イイ女”でいたいからね」》（同上。原文では「あどけない」に傍点）〉

闘病生活を支えていた芝居への“燃えるような思い”

夏目が倒れるまで出ていた舞台は結局、代役は立てられないということで中止になっていた。彼女は入院当初、そのことを気に病み、もう二度とこの世界で仕事ができなくなるのではとさえ思い詰めていたらしい。それでも元気になりさえすれば、いくらでも償いはできる、いまはとにかく快復に努めるのが先決だという方向へと、周囲の励ましもあって気持ちを持っていったという。マネージャーは先の手記で《結局、彼女の闘病生活のすべてを支えていたのは、御主人の愛情とともに、／「また芝居ができる」／その燃えるような思いだったと思います》と顧みている（同上）。

母も娘に治る気力を持たせるのは仕事の話しかないと思い、それまでほとんど観てこなかった彼女の出演作をこっそりビデオで観ては、病室で話題にあげ、演技を褒めた。ときには、ドラマの一場面を母娘でモノマネすることもあったという（小達スエ『ふたりの「雅子」』講談社、1997年）。

献身的に看病していた夫・伊集院静の後悔とは

マネージャーが讃えたように、夫の伊集院は、彼女が入院して以来、一切の仕事を断って、献身的に看病した。ただ、彼のなかでは、果たしてそれでよかったのか、あとになって彼女の立場で考え直してみて後悔するところがあったらしい。

伊集院は夏目が亡くなった翌月、故郷・山口県防府市の自身の家の墓に彼女の遺骨の一部を納骨した。妻に唐突に先立たれた彼は途方に暮れ、以後数年間は、ギャンブルと酒に時間と体力を費やす日々を送っていたという。そんな状況も、肉親や恩師や友人らが手を差しのべてくれたおかげで切り抜けられたと顧みている。

伊集院は夏目の生前より小説を書き始め、短編をいくつか発表していた。彼女もまた「イーさん（伊集院の愛称）には立派な作家になってもらいたい」とかねがね口にしていたという。

自失状態から抜け出した彼は、東京に戻って小説に専念するようになる。1991年には夏目の闘病を下敷きにしたと思しき作品を表題作とする短編集『乳房』で、吉川英治文学新人賞を受賞。さらに翌年には『受け月』で直木賞を受賞し、作家として地歩を築いた。この間、彼女の七回忌（1991年）にあたって偲ぶ会を事務所社長とともに取り仕切った伊集院に、夏目の母は「もう、七回忌も立派にやってもらったから、雅子のことは忘れて、早く再婚してほしい」と告げたという（前掲、『ふたりの「雅子」』）。彼が女優の篠ひろ子と再婚したのはこの翌年であった。

再婚後、篠ひろ子の出身地である仙台に居を移した伊集院は、東日本大震災で被災したのを機に、夏目を喪った経験にもとづく自伝的小説『愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない』（2014年）を上梓するなど数々の作品を残し、2023年に73歳で死去した。

