RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

°û¿©Å¹¤¬Äó¶¡¤·¤¿¿©»ö¤¬¸¶°ø¤Ç11¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢¤³¤Î°û¿©Å¹¤ò3Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è²ÖÈªÄ®¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¡Ö¤«¤ä¤Î¤­¡×¤Ç¤¹¡£

·§ËÜ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È8·î29Æü¤Ë¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤«¤é60Âå¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷11¿Í¤¬²¼Î¡¤äÊ¢ÄË¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¡¢¤¦¤Á1¿Í¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ê£¿ô¤Î´µ¼Ô¤ÎÊØ¤«¤é¡¢¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ー¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

11¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¹¤¬Äó¶¡¤·¤¿·ÜÆù¤Î²ÃÇ®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£