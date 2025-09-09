この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「【画面最高】OLEDの画面がめちゃ美しい『Dell 14 Premium』をレビューします。14.5インチモデルは珍しいですね」では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、話題のノートパソコン「DELL 14 Premium」の実機レビューを行った。戸田氏は「このモデルで最大の特徴は、僕はディスプレイだと思ってます。3.2Kなんですよ。非常に精細のオーレットでございます。素晴らしいですね」と熱く語り、3.2K解像度・OLEDディスプレイを高く評価した。



一方で戸田氏はデザインや質感、拡張性の工夫も細かく解説。「アルミのスムーズなボディ」「両側にType-C端子があり利便性も高い」と持ち上げるが、「MacBookのようだと言う声も多いが、デザインは各社近づいてきている。ただ、斜めのカットなど細部には差がある」と語るなど、冷静な分析も交えた。



気になる重量についても容赦なく斬っている。「1.76kgくらい」「持ち歩くにはおすすめしません。会社や自宅で据え置いて使うのがベストなモデルです」と断言。その理由を「14.5インチで若干大きい上に重い。日本ではモバイル利用に疑問だが、欧米や車移動が多い国では評価されるのでは」と述べている。



スペック面については「CPUはCore Ultra 7の255H」「ベンチマークも十分な性能だが、値段相応かは悩ましい」とコメント。GeForce RTX 4050の選択肢やメモリ32GB、1TB SSDの構成にも触れつつ、「3.2K OLEDモデルはディスプレイにコストが割かれていると思う。多用途・据え置きでの利用が前提の製品」と総括した。



インターフェース面では「Type-Cのみ3つ搭載という大胆設計。Type-AやHDMI端子が省略されているのは、今後の主流になる予感もした」とし、「この割り切りは新しい試み」と整理する半面、「もっと軽ければ理想的だった」と惜しい点も率直に語った。



バッテリー駆動時間もOLEDモデルでは最大10時間とやや心もとない点を指摘。「この綺麗な画面と引き換えにバッテリーは半減です。ここは悩ましい」と述べている。



キーボードやスピーカーにも目を配り、「日本語配列の完成度やタイル式デザインは高く評価したい」「音質は上々、Dolby Atmos対応など満足度は高い」と言及。Webカメラや冷却性能もチェックし、「総合的にコスパを考えると悩ましいが、個人的には60点、ギリギリ合格」と自身の評価を明記。その理由として「ディスプレイは最高だが、重さ・値段・バッテリーで減点。いまどきの軽量14インチを期待していた人には物足りないはず」と締めくくった。



最後は恒例のメンバーシップ紹介で動画を締め、「今回も動画を見ていただきありがとうございました。DELLファンの方には注目の一台です」と結んでいる。