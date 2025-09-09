トラース・オン・プロダクト<6696.T>は後場急落している。同社は９日正午ごろ、２６年１月期第２四半期累計（２～７月）の単独決算を発表した。営業損益は３００万円の赤字（前年同期は１８００万円の赤字）と前年同期との比較では赤字幅が縮小したものの、第１四半期（２～４月）の黒字から中間期では赤字へ転落したことを嫌気した売りが膨らんだようだ。



７月中間期の売上高は前年同期比５２．３％増の２億４７００万円だった。３月に大手携帯キャリアショップ約２０００店舗へデジタルサイネージプラットフォーム「ＣＥＬＤＩＳ」の採用が決まったＴＲａａＳ事業と、ＳＴＢなどの引き合いが増えた受注型Ｐｒｏｄｕｃｔ事業が大幅な増収増益になった。ＡＩ電力削減ソリューション「ＡＩｒｕｘ８」や流通小売り店舗向けＤＸ製品「店舗の星」に関する投資も強化した。両プロダクトは実導入に向けてプロジェクト規模が拡大する傾向にあり、月額収益の積み上げには一定の時間が掛かる見通しとしている。テクニカルサービス事業は減収減益だった。



出所：MINKABU PRESS