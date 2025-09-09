ºÇ¸å¤Î·î´©¥é¥¸¥³¥ó»ï¤¬47Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËëーー¸ùÀÓ¤Èº£¸å¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ï¸µÊÔ½¸Ä¹¡¦Ä¹Ã«Àîµ®ÍÎ¤¬´ó¹Æ
¡¡1978Ç¯ÁÏ´©°ÊÍèÄÌ»»600¹æ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ÓーÄê´ü»ï¡Ø·î´©¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯10·îÈ¯Çä¹æ¤ò¤â¤Ã¤Æ47Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¢£¡Ø·î´©¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤«¤é¤Î±Æ¶Á
¡¡»ä¤Ï2005Ç¯¤Ë¶¥¹ç»ï¡Ø·î´©£Ò£Ã¥¹¥Ýー¥Ä¡Ù¤ò´ë²èÎ©°Æ¤·¡¢¤½¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·»ä¸Ä¿Í¤Î¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë20Ç¯¡¢1985Ç¯¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ß¥ä¤¬¡Ø¥Û¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È£´£×£Ä¡ÙÈ¯Çä¤òµ¡¤Ë¥é¥¸¥³¥ó¥«ー¡Ê£Ò£Ã¥«ー¡Ë¤Î°ìÂç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þÃæ³ØÀ¸¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë¾®ÁÎ¤À¤Ã¤¿»ä¤â¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÌÏ·¿Å¹¤Ç¥¿¥ß¥ä¤Î¾ÜºÙ¤Ê£Ò£Ã¥«ー¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥é¥¸¥³¥ó¤â¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç³Æ¼Ò¤âÄÉ½¾¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅÅÆ°£Ò£Ã¥«ー¥Öー¥à¡É¤¬Á´¹ñÅª¤Ë´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¶£Ò£Ã¥«ー¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ñÌ£¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆþÌç¼Ô¤¬É¬¤ºÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤ÎÉôÊ¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤ÎÉôÊ¬Î¾Êý¤Î¾ðÊó¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÌÏ·¿Å¹¼ç¤ä¾åµé¼Ô¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤á¤Î¥Û¥Óー¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀìÌç»ï¡Ø¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¿·À½ÉÊ¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º»ÈÍÑ¥ê¥Ýー¥È¤äÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊýË¡¤Ê¤É¤¬ËÉÙ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤âËè·î¿·¤·¤¤¾ðÊó¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´Ìö¤ê¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ëè·î¤Î¾®¸¯¤¤¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÌ¡²è¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀìÌç»ï¥³ー¥Êー¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»¨»ï¤òÇã¤¦¡×¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¼ñÌ£¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤«¤é¶¥¹ç»ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºÎ¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÎ¦¥â¥Î¡Ê¥¯¥ë¥Þ¡Ë¼çÂÎ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¶õ¥â¥Î¡ÊÈô¹Ôµ¡¤ä¥Ø¥êÅù¡Ë¤ä¿å¥â¥Î¡Ê¥Üー¥ÈÅù¡Ë¤â¿ï»þ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì°ìºý¤¢¤ì¤ÐÏÃÂê¤ÏÌÖÍå¤Ç¤¤ë¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÎÉ¼Á¤Ê¡ÈËë¤ÎÆâÊÛÅö¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥é¥¸¥³¥ó¤ÎÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áà½Äµ»½Ñ¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÊÔ½¸Éô°÷¤«¤éÂç¼ê£Ò£Ã¥áー¥«ー¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¢£¥Öー¥à¤òÀ¸¤ó¤À¡ÖÇò¥Ü¥Ç¥£¡×
¡¡´ðËÜÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎNHKÈÖÁÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê·ø¤¤¤¬¡¢¤¿¤Þ¤ËÌ±ÊüÅª¤ÊÌÌÇò´ë²è¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ïÌÌ¹½À®¡£¿Í´Ö¤ËÎã¤¨¤ì¤Ð¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ËÈ±¤Ï¼·»°Ê¬¤±¤Î¡¢¥Þ¥¸¥á¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎÀ®ÀÓÍ¥½¨¤Ê¿Í´Ö¤¬¤¿¤Þ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤Õ¤¶¤±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿Åª¤ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¤¢¤ë¹æ¤Î´ë²è¤Ë¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï²¿¿§¤ËÅÉ¤Ã¤¿¤é°ìÈÖÂ®¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶¦ÄÌ¤Î¥·¥ãー¥·¤Ç¡¢¿§°ã¤¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼¡¡¹ºÜ¤»ÂØ¤¨¤Æ¤Ï¥³ー¥¹¤ò¼þ²ó¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¤òÀµ³Î¤Ë·×Â¬¤¹¤ë¼Â¸³´ë²è¡£10¿§¤Û¤É¤ò»î¤·¤¿·ë²Ì¤ÏÁà½Ä¼Ô¤«¤é¤Î»ëÇ§À¤¬¹â¤¤¡ÖÇò¡×¤¬ºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»¨»ïÈ¯Çä¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÁ´¹ñ¤Î£Ò£Ã¥µー¥¥Ã¥È¤ÇÇò¥Ü¥Ç¥£¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬°î¤ì¤«¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥Öー¥à¤òÀ¸¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¢£¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡¡¤Þ¤¿¡Ö£Î£È£Ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Ò£Ã¥«ー¥ìー¥¹¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¥ê¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÃ¯¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤«¤¹¤é»¨»ï¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë1¤«·î¸å¤Þ¤ÇÃÎ¤ë¤¹¤Ù¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤Î1Æü¤´¤È¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¤äÍè¾ì¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ë¥åー¤Î¿©¥ì¥Ý¤Ê¤ÉÈù¤ËÆþ¤êºÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼èºà¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡Ö¾å°ÌÁª¼ê¤Î»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷É½¡×¤òÆÈ¼«¼èºà¤Ç¥º¥é¥ê¤È·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¡È¾å¼ê¤¤¿Í¤Ï²¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥é¥¸¥³¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¥´¥ë¥Õ¤äÄà¤ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼ñÌ£¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¸À¤¨¤Ð¥¹¥¿¥á¥óÁ´Áª¼ê¤Î»ÈÍÑ¥Ð¥Ã¥È¡¦¥°¥íー¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÉÊÌ¾¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥â¥Ç¥ë¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿À½ÉÊÌ¾¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿³Æ¥áー¥«ー¤Ë¤âÈÎÂ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´Ìö¤ë´ë²èÅ¸³«¤ÇÁ´¹ñ¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ÀèÆ³¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ£Ò£Ã¶È³¦¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î70～80Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Î£Ò£Ã¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¸½ºß¡¢¼Â¤Ïº£¥é¥¸¥³¥ó¶È³¦¤Ç°ìÈÖÇ®¤¤¤Î¤¬¡ÖÉü¹ï¼Ö¥Öー¥à¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÅö»þ¤ÎÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿£Ò£Ã¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë80～90Ç¯ÂåÉü¹ï£Ò£Ã¥«ー¤Î¥á¥¤¥ó¹ØÇãÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥áー¥«ー¤òÇã¤¤»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£µÙ´©¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¥é¥¸¥³¥ó¶È³¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ùÀÓ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¢£ÊÔ½¸Ä¹¤È¤ÎÀÜÅÀ
¡¡¤è¤¯°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»ä¤Ï»³É¡ÊÔ½¸Ä¹¤È¤Ï¿Æ¤·¤¯²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£½éÂÐÌÌ¤ÇÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤¿¤¬ÊÖÎé¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤º¡¢¡ÖÅ¨¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤¤¡×ÅªÂÐ±þ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤¬¡¢»ä¤â¼ã¤¤º¢¤ÏÊÔ½¸²ñµÄÁ°¤Ë¤ÏÀèÇÚÉô°÷¤Ë¤¹¤éÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤Î´ë²è½ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Åù¤ÎÀí¤Ã¤¿ÂÐ¥é¥¤¥Ð¥ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Þ¤¢Æ±¤¸¤¿¤°¤¤¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤À¤Ê¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¼«Ê¬¤Îµ»ö¼Ì¿¿¤Ë»÷¤»¤¿¹½¿Þ¤Î¼Ì¿¿¤¬Íâ·î¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶¥¹çÁê¼ê¤È¤·¤Æ¶¼°Ò¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²ñÏÃ¤Ï¤»¤º¤È¤â¡¢»ïÌÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎµÙ´©¤Ë¤è¤Ã¤ÆRC¥«ー¼çÂÎ¤Î·î´©Áí¹ç»ï¤Ï°ì¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢RC¥Õ¥¡¥ó¤òÆ³¤¯¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈ¯Å¸¤Ç³ÆÏÀÅª¤Ë¤Ï¾ÜºÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Áý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥³¥ì¤À¤±¸«¤ì¤ÐÁ´ÌÖÍå¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÁíÏÀÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤À¡£¹¥¤·ù¤¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¾ðÊó¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë――¤½¤¦¡¢¡ÈËë¤ÎÆâÊÛÅö¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬É¬Í×¤À¡£¡ÖÀèÃ£¤Ï¤¢¤é¤Þ¤Û¤·¤¤³¤È¤Ê¤ê¡×¤ÈÅÌÁ³Áð¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥é¥¸¥³¥ó¤È¸À¤¦¥Û¥Óー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢£Ò£Ã¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î°ÆÆâ¼Ô¤¿¤ë¿·Å¸³«¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢47Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£