YouTubeチャンネルで「フランスが止まる日：9月10日」と題し、在日フランス人のフロリアンさんが、フランス全土で起こる大規模ストライキ『Blocon 2』の動向について語った。動画冒頭でフロリアンさんは「全部止めよう」と呼びかけられている衝撃の事態に、「フランスに10年住んでない私もこのニュースを聞いて、衝撃を受けました」と率直な驚きを伝えた。



今回の『Blocon 2』は、かつてのジレジョン（黄色いベスト）運動のように、国民の自然発生的な動きがSNSを通じて広がっている点が特徴だ。以前のような労働組合発ではなく、市民が自ら立ち上がったことをフロリアンさんも「今回はそうじゃなくて、普通に国民の人たちから始めた」と強調。その要因には、フランス政府が438億ユーロの財政節約を発表し、特に祝日削減の案が大きな反発を招いていることがある。もし案が実行されれば、11日の祝日が9日に減ることになり、「フランス人、日本の休みが16日あるのにフランスは11しかない。消したくないかな」と国民の不満を代弁した。



その影響は広範囲に及び、首都パリの環状道路や鉄道はもちろん、空港やガソリンスタンド、大学、スーパーマーケットまでもがストライキの対象に。「パリだけじゃなくてフロンツのいろんな街からいろんなストライクやっていく」「全体ですべてっていう大きい話」と、全国規模に拡大するストの現況を説明した。



また、ストライキの混乱は経済活動だけでなく社会秩序にも影を落としている。「死亡をなっている件も何個もあるし…泥棒していくとかお店壊していくとか、いろんな車燃やしていくとか」といった暴力行為や犯罪も懸念されており、フロリアンさん自身も「毎回ものが壊れるとか関係ないなこともある」とフランスの社会運動の激しさに驚きを隠せない様子だった。



一方で、日本との比較に話題が及ぶと、「日本でストライキとか大きなデモとか見たことない」「日本はもっと平和を我慢のところが強い、面白いな文化どっちもと思う」と日仏の社会文化の相違点を指摘した。自身や家族の経験も踏まえ、「お母さんがストライクある時が困ってる。年寄りたちが待ってるけど行けない、すごい大変なことになってる」と、影響の現実味と家族への思いもにじませる。



動画の最後では、「フランス人が嫌の時はちゃんと嫌って言っていくがすごい」とフランス人の市民精神を称賛しつつ、締めくくった。