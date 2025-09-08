【浮気調査】フレックス不倫！妻の午後は後輩男子とホテル直行
YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された『【浮気調査】フレックス不倫！午後は後輩と…』が、視聴者の間で大きな話題を呼んでいる。
登場した依頼者は、結婚前から5年の交際を経てゴールインした妻の裏切りに、「楽しい思い出が全部壊された気持ちです」と複雑な胸中を語った。
妻は企画職でフレックスタイム勤務。リモートワークも日常的だったため、当初は不審に思う理由はなかった。だが「午前出社の日が午後在宅に変わるのに、家に帰ってもいない」「リビングのゴミ箱から会社近くのホテルの領収書が出てきた」――小さな違和感が積み重なり、ついに探偵への依頼を決意したという。
調査当日、探偵が実況する。
「会社から出てきた奥様を追跡開始します」
その直後、若い男性と合流する妻の姿。カフェでの親密なやり取り、そしてふたりはホテルへと足を踏み入れた。探偵は「会社の同僚の方と思われます」と冷静に伝えたが、依頼者の心には鋭い刃が突き刺さった。
「思い過ごしで済めばよかったんですけど…これ、もう黒ですよね」「こんなこと、許されるんですか？」
報告を受けた依頼者は、やるせない思いを吐露した。
それでも探偵は、「現実を知ったからこそ新しい一歩を踏み出せる」と背中を押す。依頼者も「調査していただいて本当に良かった」と、気丈に語った。
後日談では、会社が妻と不倫相手に厳重注意と減給処分を下したこと、さらに依頼者自身が離婚を成立させ、慰謝料の支払いを取り付けたことが明かされた。探偵は最後に「○○さんの幸せを心から願っています」と言葉を添え、動画は幕を閉じた。
“フレックスタイム”が裏では“浮気タイム”になっていた衝撃の現実。
家庭と会社を同時に裏切ったその結末は、視聴者の胸にも重く響いた。
