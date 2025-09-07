【くまのプーさん】SPカフェは “はちみつカラー” ♪ メニューもグッズも可愛いだらけ！
ディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」のスペシャルカフェが東京、大阪で開催決定！ 『「くまのプーさん」OH MY CAFE』が期間限定オープンする。
『「くまのプーさん」OH MY CAFE』が、2025年9月19日（金）より大阪にて、9月26日（金）より東京にて、期間限定でオープンすることが決定した。
テーマは ”はちみつ愛にあふれる「くまのプーさん」” 。
今回のカフェの店内は、はちみつ愛にあふれる色々な表情の「くまのプーさん」がいっぱいの、遊び心溢れる楽しい世界観が体験できるスペシャルな空間が広がっている。
メニューは、「くまのプーさん」をイメージしたソイミートボールのプレート、パスタとフルーツ＆ヨーグルトのプレート、カスタードとフルーツのピザ、プーさんが、はちみつを見立てたシチューに沈んでいるシチューライス、はちみつの香りがするプリンなどのフードメニューや、プーさんをイメージしたカラードリンクなど、随所に工夫を凝らしたメニューを展開。
プーさんの大好きなはちみつカラーで表現されたメニューはフォトジェニックでとっても美味しそう。プーさんと一緒にお食事を楽しんでいる気分がたっぷり味わえます♪
全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。
また、「くまのプーさん」とはちみつをモチーフにしたアートを使用したカフェオリジナルグッズやスーベニア、特典なども登場。
スーベニアとしては、ドリンクとセットで購入できるマグカップ、同じくドリンクとセットのアクリルコースター、チャーム付きマドラーをご用意。はちみつの壺を模したぷっくりフォルムのマグカップはとってもキュート！
また、HUNNY風味のミルクヨーグルトラテ／オレンジ＆マンゴージュース／オレンジ入りレモネード／ホットティー／ホットコーヒー／ホットミルクを対象に、はちみつの壺を抱えてご機嫌のプーさんのイラストがデザインされたグラスもラインナップされている。
カフェオリジナルグッズは、アクリルコースターや缶バッジなどのコレクタブルアイテムのほか、巾着やエコバッグなどの日常使いできるアイテム、そしてプーさんの大好きな「はちみつボトル」も登場。
「はちみつボトル」はプーさん型のボトルなのにもご注目。カフェで試食もできるのでぜひお試しあれ。
可愛い特典もご用意。
事前予約者限定 カフェ利用特典は、事前予約をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「オリジナルマルチケース（全4種）」をランダムで1枚プレゼント。柄はお選びいただけないのであらかじめご了承を。
メニュー注文特典は、カフェにてフードとドリンクをセットでご注文いただいた方に「オリジナルコースター（全4種）」がランダムで1つプレゼントされる。
思わず笑顔になってしまう表情豊かな「くまのプーさん」と一緒に、カフェタイムをめいっぱい楽しんでください！
（C）Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
