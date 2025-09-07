浦和レディース榊原琴乃、開幕4戦無敗のチームで数字以上の存在感を見せる

WEリーグの三菱重工浦和レッズレディースは、開幕4戦無敗で首位に立つ好スタートを切った。

両サイドでプレーする今季加入のMF榊原琴乃のドリブルがチームの攻撃に力を与え、リーグ公式SNSでも特集されている。

今季に向けノジマステラ神奈川相模原から移籍加入の榊原は、ウイングを配置する堀孝史監督の戦術で両サイドともプレー。両足を遜色なく使いながらリズムを変化させるドリブルでチームの攻撃を支え、4試合1ゴールという数字以上の存在感を見せている。

名古屋グランパスから藤枝MYFCに期限付き移籍中のMF榊原杏太を兄に持ち、常葉大学附属橘中学、高校からAC長野パルセイロレディースを経てノジマへ移籍。2シーズンプレーして今季から浦和でプレーしている。

開幕前にはリーグ公式の動画で元日本代表FW柿谷曜一朗氏が注目選手として「左利きかなと思ったけど、まさかの右利きというくらい両足が使える選手。とにかく滑らかなドリブルが武器で見ていて楽しい選手」とコメントしていた。

SNS上では「これは素晴らしいスキル」「シザースで仕掛けてら」「いいスクラッチだぁ」「サッカーでプルプッシュ決めるのびっくりなんですけども」と驚きの声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）