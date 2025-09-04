女優、声優などで活躍する松本まりかが9月2日にInstagramをアップし近影を公開したが、その“激変”姿が話題を呼んでいる。

【写真】「痩せ過ぎだよ」心配の声が寄せられた松本まりか

松本まりかの近影に心配の声

「松本さんは《#JRA》《#中京競馬場》《#表彰式》のハッシュタグとともに《くだりみち》《沢山ありがとうございました》とメッセージを沿えて全身の写真を投稿。

8月31日に愛知県の中京競馬場で行われた『GIII中京2歳ステークス』の表彰式プレゼンターを務めた際の一幕でしたが、ワンピース姿の松本さんの腕は細く、頬もこけているように見えたのです。その激瘦せぶりに心配の声が寄せられました」

ネット上では心配の声が相次いでいる。

《痩せ過ぎだよなぁ》

《ガリガリだなって思いました…》

《太らない体質なんだろうなあと10キロ増えても全く問題ないのだが》

こうした声が聞かれる理由を芸能プロ関係者が語る。

「松本さんは2000年にドラマ『六番目の小夜子』（NHK教育）で女優デビューを果たし、同年から2001年までは女子中学生を対象としたファッション雑誌『ピチレモン』（学研）のレギュラーモデルを務めていました。

“あざとカワイイ”キャラクターが注目を集めました。こうした10代のころのイメージが強いため、現在の姿とのギャップが際立って見えるのかもしれませんね」

もうすぐ41歳の誕生日を迎える松本。最近の彼女は落ち着きも見せている。

「松本さんは2020年ごろから映画やドラマへの出演が増え始め、2024年に放送されたテレビ朝日系の『ミス・ターゲット』で地上波連続ドラマ初主演を果たします。非合法に金を得るものをターゲットとする結婚詐欺師を好演しました。近年は“あざとカワイイ”だけにとどまらない大人の魅力を見せています」（前出・芸能プロ関係者、以下同）

ただ、プライベートでは心配な出来事も。2021年5月には東京都内のサウナ店で倒れ、顔面を強打し鼻の骨を骨折する大ケガを負っている。

「松本さんの事故の背景には、過度なダイエットがあったのではと取り沙汰されたのです。体質的な問題もあるかもしれないので、一概には言えませんが、ファンのためにも健康でいてもらいたいですね」

“あざとカワイイ”松本も“大人”な松本も、見続けたいファンは多いことだろう。