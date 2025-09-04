近年では、音楽リスニング中に耳を塞がずに周囲の状況を確認できるオープンタイプのワイヤレスイヤホンが人気を集めており、中でもイヤリングのように耳に着けるイヤーカフ型の製品は、40社近いブランドから製品が発売されるなど、大きな活況を呈している。今回お贈りする特集では、ワイヤレスイヤホンの中でも1ジャンルを形成するまでに成長したその“イヤーカフ型”に焦点を当てているが、本稿では、高い実用性と優れた機能・デザインを有するQCYに注目。

ロングセラーを続ける『QCY Crossky C30S』と、この7月に発売されたばかりの新製品『QCY Crossky C50』の2モデルをピックアップ。気になる音質から装着感、使い勝手までじっくりと紹介したい。

オープンタイプでLDACコーデックをサポートし、独自のブリッジ構造で装着感も良好

まずは、昨年10月に登場以後、ロングセラーを続けている『QCY Crossky C30S』から紹介したい。末尾に“S”と付いているのは、現行のブラックモデルと区別するためのようで、収納ケースはシルバー、本体はグレーとシルバー（メタリック）のツートンでまとめられていて、よりオシャレ度がアップしている。ファッションにこだわるユーザーにも大きな訴求ポイントとなりそうだ。

形状は、イヤーカフ型では一般的な球体ユニットをブリッジでつないだC字型タイプとなっているが、よく見ると先端についている球体ユニットは正対しておらず、少しオフセットした形で組み合わされている。実は、これが装着感を左右する大きなポイントで、耳に装着した後に、ユニット自体をしっかりと固定してくれる機能性を発揮するのだ。両方が球体だと、装着後にズレたり、下がってしまうこともあり、すると音の放射口が耳穴からズレてしまうので、音の聴こえが悪くなってしまう……のだが、『QCY Crossky C30S』ではそこがしっかりと担保され、実際に長時間装着して好きな楽曲を聴いてみたが、常に装着位置がキープされ、良好なサウンドを楽しむことできた。同時に、球体がオフセットしていることで、（耳輪が）挟まれているという感触が和らぎ、耳（耳輪）が痛くならない点も報告しておきたい。

次に仕様面について紹介したい。搭載ユニットは10.8mm径のダイナミックドライバーで、デュアルマグネット仕様によって強力な駆動力を発揮してくれ、力強い低域から、繊細な高域、音に包まれるような音場感まで高い次元で再現してくれるものとなる。加えて、音にこだわるワイヤレスイヤホンファンにはうれしい、LDACコーデックのサポートも特筆できるだろう。オープンタイプでLDACって効果あるの？ と、訝しがる人もいると思うが、実は後述するように音質に大きく寄与してくれているのだ。

その他では、イヤーカフ型では必須ともいえる音漏れ防止技術、マルチポイント接続対応（2台まで）、片側約5gの軽量設計、Bluetooth5.4サポートによる安定した通信の実現、遅延を抑制する「ゲームモード」、音に包まれる感覚を演出してくれる「空間オーディオ」、4基のマイクによる通話ノイズキャンセリング機能などなど、数々のフィーチャーを備えている。

繊細なサウンドでカナル型に迫る高音質を発揮 空間オーディオで映像コンテンツとの相性もばっちり

いよいよ気になる音質について紹介したい。基本は、LDACコーデックを使用してのレビューとなる点はお伝えしておきたい。さっそくプレーヤー（LDAC対応スマートフォン）と接続していくつか馴染みのある楽曲を再生してみると、LDACコーデックらしい繊細なサウンドが楽しめた。メロディの中にあるさまざまな楽器の音が、粒立ちも細かく再現されている上に、オープン型では比較的弱くなりがちな低音や音の厚みもしっかりと感じられるようになっている。特にボーカルの再現は優秀で、メロディ（伴奏）の中に混濁することなく、音像が目の奥のあたりにスッと立ち上がってくれるし、歌詞の一語一語も素直に耳に入ってくるので、聴いていて楽しい雰囲気になれる。

加えて、低域から中域・高域までのそれぞれの音階がきちんと再現されていて、高級オーディオ的な比喩で書けば、しっかりとした土台（＝重心が引き締まっている）の上に、音階が的確に再現されることで、音の中に芯というか軸のようなものがきちんと感じられるようになる、と表現できるだろうか。オープン型でありながら、カナル型に近い音質が楽しめる製品、と書くと言いすぎかもしれないが、近似する実力は備えていると感じた。

「空間オーディオ」も試してみた。専用アプリの「設定」タブの中に「空間オーディオ」の項目があるので、ボタンを右にスライドさせるだけでOKだ。注意点としては、LDACと同時使用できないこと（LDACは自動的にオフになる）。接続コーデックはAAC（もしくはSBC）になるので、その点での音質差は感じてしまうが、音の空間が左右と上方にふっと拡大するのが感じられ、いわゆる音の空間の拡大が聴いてとれた。音楽コンテンツ、映像コンテンツどちらにも効果はあり、より音に包まれる感覚を強化してくれるので、楽しさもアップする。音楽コンテンツにかけても楽しめるが、おススメはやはり動画コンテンツだろうか。最近では、通勤途中（交通機関の中など）にスマホで動画を楽しんでいる人も増えているので、騒がしい車内であっても、好きなコンテンツ（動画）に没入して楽しめるようになるだろう。

動画コンテンツの場合、一般的には、スマホやタブレット、パソコン（ノート・デスクトップ）で楽しむことが多いと思うが、試しに55型の薄型テレビと組み合わせてみた。最近のテレビはイヤホンやヘッドフォンなどのBluetooth機器と直接接続できる製品も増えており、接続の仕方はスマホとほぼ同じ。テレビの設定項目の中からBluetooth接続を選び、ペアリングを実行するだけ。音源はステレオになってしまうが、あらかじめスマホアプリで「空間オーディオ」をオンにしておけば、イヤホン本体にはその設定が残るので、テレビとの接続でも空間オーディオモードで楽しめる、という具合だ。上述したように空間は拡大するものの、セリフのレベルが少し下がるようなので、視聴する場合は効果を確認しながら、各自で機能のオンオフを選択してほしい。ただ、テレビの音がイヤホンで楽しめるのも中々面白い体験で、音が身近に感じられる上に、音量を絞っていてもセリフがしっかりと入ってくる（聴こえる）ので、聴こえに問題を抱えている年配の方の聴こえのサポート機器としても使えそうだ。

なお、スマートフォンとテレビは同時接続可能で、この場合はスマートフォンから直接「ゲームモード（低遅延モード）」を起動するだけでテレビの低遅延モードが実現。この機能はゲームプレイ時の音のラグ（遅れ）を解消する機能だが、映像コンテンツの視聴の際にも効果を発揮してくれ、口の動きと声（セリフ）がピタッと合うようになる。ゲームばかりでなく、動画コンテンツの視聴の多いユーザーはチェックするといいだろう。さらに「LDACとマルチポイント接続の同時利用が可能」というのも特徴で、これを1万円台で達成しているのも大きな魅力だ。

スタイリッシュなデザインになり、装着感もアップ 防水機能も備え、アクティブなシーンでの使用も便利に

続いて、『QCY Crossky C50』を紹介したい。7月の上旬に発売されたばかりの新製品で、価格は『QCY Crossky C30S』と同じ6580円（税込）。ただし、形状や機能は異なり、こちらはどちらかと言えば、ファッションに重きを置いたようで、ユニットを繋ぐブリッジは細くなっているし、ブリッジ左右のユニットも小さくなって、全体的にスタイリッシュさが増したデザインとなっている。それは装着感にも表れていて、耳の後ろ側に来るパーツは円柱形となり、『QCY Crossky C30S』とはまた違う方法で、装着後のイヤホンのホールドに効果を持たせている。ブリッジが細いこともあって、装着している（挟まれている）という感触もほとんどなく、軽快な着け心地が得られるようになっている。『QCY Crossky C30S』よりも装着感は軽やかな印象だった。

夏に発売された製品だからか（笑）、防水機能も充実していて、IPX5に準拠した性能を備えているので、まだまだ汗をかくような暑さが続く季節にあって、雨や汗に強いのは心強いもの。ワークアウトなどのアクティブなシーンや、アウトドアでの行動のお供に充分な相棒となるだろう。ちなみに、収納ケースの外装はこちらも梨地仕様になっていて、見た目の高級感と、手にした時の心地よい手触り感（滑りにくいという機能性もあり）がある。

振動板や駆動ユニットなども強化されていて、駆動力はなんと40％も向上しているそうで、再生周波数帯域の下限となる20Hz近辺の低音の量感もアップしているという。音の歪みも一般的な製品よりも低くなっているので、クリアなサウンドの再生に効果を発揮してくれるだろう。

その他では、AIを活用した風切り音低減技術の搭載、デュアルマイクビームフォーミングによる快適な通話品質、音漏れ防止機能（指向性音響構造）、イヤホン単体で約7.5時間、ケース併用で約35時間の長時間再生、10分の充電で最大2時間使える急速充電機能、マルチポイント対応（2台まで）、ゲームモード／空間オーディオ搭載などのフィーチャーを備えている。

上質なBGMを一日中楽しみたい！ そんな要望に応えてくれる頼りになる相棒

ではさっそく製品レビューをお届けしよう。『QCY Crossky C50』の対応コーデックはSBCとAACなので、音質チェックについては主にAACで行っている。

一聴して感じたのは、とても素直な鳴り方をするな、というもの。『QCY Crossky C30S』ではLDACをサポートしていることもあって、“聴くぞ”と意気込んでいたのだが、こちらはちょっと聴いてみましょうか、という軽い感じでさまざまな楽曲を再生してみたところ、低域から高域まで特定の帯域が強調されることなくフラットに再現してくれるし、音空間の広さや、ボーカルのニュアンスまで自然な音色で聴かせてくれた。中でもボーカルの再現は良好で、『QCY Crossky C30S』よりも歌声が近くに感じられるので、推しのアーティストの楽曲を存分に楽しみたいというユーザーにはおススメできる。軽やかな装着感で素直な音色が楽しめることもあり、上質な音楽をBGM感覚で一日中味わう、という使い方に向いていると思う。

『QCY Crossky C50』では、アプリの項目に一部変更があり、「空間オーディオ」が、音声モード（ロック、ポップなど）の中の一項目となっている。『QCY Crossky C30S』では切り替える度に音声（楽曲）が途切れていたが、こちらでは途切れることなくスムーズにモードの変更ができて便利。モードをちゃかちゃかと変えながら、好みや効果を選びやすくなったのは特筆できる。効果自体も『QCY Crossky C30S』よりも精度が上がっているようで、音空間が上方に拡大する様がスムーズに聴き取れるようになった。音楽、動画どちらでも効果が高く、『QCY Crossky C30S』では少しクセを感じた動画コンテンツへの適用でも、背景音が拡大する様子が分かって、よりその世界観（映像の中）に没入していけるような感覚が得られることから、『QCY Crossky C30S』よりも動画への対応力は高いように感じた。

総じれば、音楽を上質なサウンドでじっくりと楽しみたいユーザーには『QCY Crossky C30S』を、心地よいサウンドと軽快な装着感で一日中好きな音楽を楽しみたいユーザー、そして、動画コンテンツをたくさん見るユーザーには『QCY Crossky C50』がおススメできる。

●参考情報

製品名：イヤーカフ型ワイヤレスイヤフォン型名：『QCY Crossky C30S』価格：6,580円（税込）

型名：『QCY Crossky C50』価格：6,580円（税込）https://qcyjapan.com/