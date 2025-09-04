【セリア】がとにかくオシャレ！ 店舗行ったら迷わずGETしたい♡「110円トートバッグ」

【セリア】には、おしゃれなトートバッグが豊富にラインナップされています。しかもどれもプチプラで購入可能！ 今回は大人のデイリーコーデにマッチしそうなトートバッグをご紹介します。店舗で見つけたら、迷わずGET推奨です。

おしゃれなメッシュトート

【セリア】「トートバッグ 片面メッシュタイプ」\110（税込）

片面だけがメッシュになったおしゃれなトートバッグ。無地仕様がスタイリッシュで大人世代も使いやすそうです。程よい透け感なので中身をさりげなく見せたい時などに便利かも。キーホルダーをつけて、個性をプラスしてみて。

程よい透け感が涼し気な雰囲気のトートバッグ

【セリア】「トートバッグ」\110（税込）

シンプルなこちらはリネンライクな清涼感と透け感が特徴です。サイズは18 × 19 × 9cmと小ぶり。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「生地が柔らかいので、小さく折りたたむことも出来る」とのこと。小さめバッグにも忍ばせておけそうなのも嬉しいポイントです。

ほんわかシマエナガに癒される

【セリア】「ミニトートバッグ シマエナガ」\110（税込）

ほんわかシマエナガが可愛いミニトートバッグ。バッグのベージュとシマエナガのイラストのナチュラルな色合いに癒されます。レポーターとも*さんによると「大きさは約20cm × 30cm × マチ10cmで、500mlのペットボトルが余裕で縦に入ります」とのこと。「コットン素材のしっかりとした生地」だそうなので、重くなっても安心かも。

爽やかなストライプが目を引く

【セリア】「舟形トートバッグ ストライプ柄」\110（税込）

ピンク × グリーンの爽やかなストライプが目を引くトートバッグ。サイズが29 × 20 × 16cmとやや大きめで、収納力にも期待できそう。持ち手の付け根部分がループ状になっており、キーホルダーなどをつけることができます。カラーは他にオレンジ × ブルーのストライプ柄もあり。シンプルコーデのアクセントになってくれそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H