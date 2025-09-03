【マック】「月見バーガー」が8年ぶりにリニューアル！マックシェイクやスイーツなどの月見メニューも見逃せない。

全国のマクドナルドでは、「月見バーガー」などのメニューを、2025年9月3日から期間限定で販売しています。

トマトクリーミーソースがよりクリーミーな味わいに進化

国産たまごとジューシーなビーフパティ、スモークベーコンに、トマトクリーミーソースを合わせた秋の定番「月見バーガー」と「チーズ月見」。ソースがクリーミーに進化するなど8年ぶりにリニューアルして登場します。

味の決め手のトマトクリーミーソースが、よりトマト感やマヨ感が感じられるようにしたほか、バターを加え、よりクリーミーな味わいに進化しました。

・月見バーガー（リニューアル）

店舗で1つずつ蒸し焼きにしている国産たまごを月に見立て、つなぎが入っていない100％ビーフパティにスモークベーコンをのせ、よりクリーミーになったトマトクリーミーソースがマッチした秋限定メニューです。

単品価格は440円〜。

・チーズ月見（リニューアル）

月見バーガーにコクのあるチェダーチーズを加えました。

単品価格は470円〜。

・とろ旨すき焼き月見（新メニュー）

国産たまごと100％ビーフパティに、スモークベーコンとチェダーチーズをのせ、トマトクリーミーソースを合わせました。牛肉や野菜の旨みと、溶き卵にすき焼きをくぐらせたような、まろやかな味わいのすき焼きフィリングをプラス。

バター風味のふわもち食感のバンズでサンドし、まろやかでコク深いすき焼きの味わいが楽しめます。

単品価格は540円〜。

・＜朝マック＞月見マフィン（リニューアル）

月見バーガーの味わいを朝にも楽しめます。国産たまごにソーセージパティとスモークベーコン、トマトクリーミーソースを加え、イングリッシュマフィンではさみました。

単品価格は400円〜。

・＜夜マック＞トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見（新メニュー）

「とろ旨すき焼き月見」のビーフパティが3枚になったボリューム感のあるメニューです。17時から販売します。

単品価格は780円〜。

このほか月見シリーズから、スイーツやサイドメニューも新作が登場します。

・あんバターとおもちの月見パイ（新メニュー）

毎年好評の「月見パイ」に、今年は"あんバター"が入りました。粒感のあるあんこと、やわらか食感のおもちに、ほんのり塩味のきいたバターフィリングを新たに加え、サクサクのパイで包んでいます。

価格は190円〜。

・月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味（新メニュー）

月見ファミリーにぴったりの「月見マックシェイク」に新たな味わいが登場。山梨県産のシャインマスカット果汁を使ったフルーティーな秋限定マックシェイクです。

価格は、Sサイズが190円〜、Mサイズが270円〜。

・瀬戸内レモンペッパーソース（新メニュー）

サイドメニュー「チキンマックナゲット」に合わせて楽しめます。瀬戸内レモン果汁のさわやかな酸味と、オニオンとガーリックの旨み、キレのあるブラックペッパーが調和した、後引くおいしさです。

追加の価格は1個40円〜。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部