Snow Man公式TikTokにて、佐久間大介・深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太・目黒蓮が登場する、教室でのカリスマックスチャレンジ動画が公開された。

【動画】佐久間大介が深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太・目黒蓮の“陽キャ軍団”を気にしつつこっそりダンスなど

■教室で周りにバレないように！？「カリスマックス」を踊る佐久間

「カリスマックス」はパラパラを現代流にアップデートしたSnow Manの新曲。

動画は「こっそりカリスマックス」と添えて公開。「カリスマックス」のMVではサングラス姿の9人だが、この動画に映し出されている佐久間はサングラスを外し、ジャケットのポケットに引っかけて顔をオープンにしている。

教室で机に座っている佐久間は周りを伺うようにそわそわしながら録画ボタンを押して自撮り。佐久間の後ろには、ボール遊びをする黒スーツの深澤・ラウール・渡辺・目黒の姿が。佐久間は、そんな4人を振り返っておどおどしつつも、サビの部分では思い切ったような表情で「カリスマックス」を踊り出す。

激しく踊るものの、やっぱり後ろの4人が気になるようで、ドキドキの表情で何度も振り返る佐久間。こっそり上目遣いでキメ顔をしていると、さりげなく深澤が振りに加わり、目黒も体を揺らし、ラウールは手をあげてノリノリ。渡辺もボールを持ちながらユラユラ。そんな4人を再び振り返って、驚くように見つめながら録画を止める佐久間だった。

「こっそりなのにキレキレのさっくん笑」「サングラスの下のきゅるきゅるお目目が見られて嬉しい」「4人の陽キャに怯えてる感じもかわいい」などといったファンの声が続々と到着している。

■「こっそりなのにキレキレのさっくん笑」と反響のダンス

■「カリスマックス」MV