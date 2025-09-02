米HBO製作のドラマ版「ハリー・ポッター」に、映画シリーズでフィリウス・フリットウィック先生を演じたワーウィック・デイヴィスが同役で復帰することがわかった。あわせて、新キャスト7名も発表されている。

今回の発表は、新学期が始まる9月1日の「ホグワーツに戻る日」に合わせて行われた。日本公式は、デイヴィスの復帰を「喜んでお知らせします」と投稿。デイヴィスは映画『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』（2011）でグリンゴッツ魔法銀行のグリップフック役も兼任していたが、ドラマ版ではフリットウィック役のみを演じる。

Image Credit: Aidan Monaghan/HBO

また生徒役の「新たな仲間」として、ハリーと同学年のグリフィンドール寮生ディーン・トーマス役にイライジャ・オシン、ドラコ・マルフォイの子分として知られる、ヴィンセント・クラッブ役にフィン・スティーブンス、グレゴリー・ゴイル役にウィリアム・ナッシュの起用が発表。

HBO

教師役キャストでは、ハッフルパフ寮の寮監で「薬草学」を教えるポモーナ・スプラウト先生役でセリン・サバ（「Holby City（原題）」）、実写初登場となる「魔法史」の幽霊教師カスバート・ビンズ先生役でリチャード・ダーデン（『パリより愛をこめて』）、校医のマダム・ポピー・ポンフリー役でブリッド・ブレナン（『ブルックリン』）が名を連ねる。また、グリップフック役はリー・ギル（『ジョーカー』）が演じる。

本作は、小説『ハリー・ポッター』シリーズ全7巻をそれぞれ1シーズンずつ描く壮大なドラマ化で、約10年にわたって制作が続く見込み。シーズン1は、2025年7月14日（現地時間）より英ワーナー・ブラザース・スタジオ・リーブスデンで撮影が行われている。

主要キャストには、ハリー・ポッター役でドミニク・マクラフリン、ロン・ウィーズリー役でアラスター・スタウト、ハーマイオニー・グレンジャー役でアラベラ・スタントンが抜擢。ほか子役には、ドラコ・マルフォイ役ロックス・プラット、パーバティ・パチル役アレッシア・レオーニ、シェーマス・フィネガン役レオ・ネビル・ロングボトム役アーリー、ローリー・ウィルモット、ダドリー・ダーズリー役アモス・キットソンらが名を連ねる。

大人キャストには、アルバス・ダンブルドア役で『教皇選挙』（2024）ジョン・リスゴー、ミネルバ・マクゴナガル役で『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）ジャネット・マクティア、セブルス・スネイプ役で「 時を戻せ、世界を救え！」パーパ・エッシードゥ、ルビウス・ハグリッド役で「ショーン・オブ・ザ・デッド」（2004）ニック・フロスト、クィリナス・クィレル役で『キング・オブ・シーヴズ』（2018）ルーク・タロン、アーガス・フィルチ役で「The Fast Show（原題）」ポール・ホワイトハウスらが起用されている。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は2027年に米HBOおよびHBO Maxリリース予定。

