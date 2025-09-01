初コラボ！「マイメロディ×OPAQUE.CLIP」キラキラ素材の新作バッグやポーチ発売中

レディースファッションブランド「OPAQUE.CLIP」（オペーク ドット クリップ）が、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と初めてコラボレーションした新作アイテムを、8月28日（木）から一部対象店舗とオンラインストアで発売している。

今回はマイメロディの誕生50周年を記念し、キラキラ素材を使用したポーチやバッグなどの新作コレクションがラインアップしている。

マイメロディの顔を立体的に表現した「フェイス型キラキラシェルポーチ」（3979円）や、「たれ耳フェイス型キラキラシェルポーチ」（3979円）は、キラキラしたフィルム素材を使用し、アニバーサリー限定デザインの下げ札とネームが付いている。

マイメロディ「フェイス型キラキラシェルポーチ」（3979円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662117

マイメロディ「たれ耳フェイス型キラキラシェルポーチ」（3979円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662117

小物を入れてバッグに取り付けることができる「フェイス型キラキラポーチチャーム」（3479円）や、黒色の合皮を通したチェーンショルダー付きの「フェイス型2WAYキラキラミニショルダー」（5479円）、「たれ耳フェイス型2WAYキラキラミニショルダー」（5479円）もお目見えしている。チェーンショルダーは取り外し可能で、ポーチにもなる2WAY仕様となっている。

マイメロディ「フェイス型キラキラポーチチャーム」（3479円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662117

マイメロディ「フェイス型2WAYキラキラミニショルダー」（5479円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662117

ダイヤキルトの合皮素材を使用し、中綿でふっくらとした立体感のある「キルティングミドルトートバッグ」（5479円）や、キラキラ素材のリボンをつけたマイメロディがデザインされた「刺繍A4トートバッグ」（5979円）、「巾着ミニショルダー」（4979円）も登場。取り外し可能なオリジナルミラーチャーム付きとなっている。

マイメロディ「キルティングミドルトートバッグ」（5479円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662117

マイメロディ「刺繍A4トートバッグ」（5979円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662117

マイメロディ「巾着ミニショルダー」（4979円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662117

オンラインストアと、一部店舗（札幌駅アピア、銀座インズ、JR名古屋高島屋、難波シティ、天神ソラリアステージ）では、限定カラーのアイテムも販売している。

WEB＆一部店舗販売カラー (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662117

OPAQUE.CLIPの「MY MELODY 50th Anniversary」コレクションは、8月28日（木）から一部対象店舗とオンラインストアで発売している。価格は税込み。



(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662117