北海道CC大沼Cで開催された『ニトリレディス』（8月31日最終日）は、ツアー史上最長（6955ヤード）のコースで行なわれた。最終日はトップから2打差以内に13人がひしめく大混戦を制したのは、経験に勝る2017年の年間女王・鈴木愛（31）。ツアー21勝目を挙げた。この大会でもう一人の“主役”となったのが、2打差で4位タイに入った阿部未悠（24）。シーズン前にトリプルボギー不倫が報じられた阿部が3日目から優勝争いに絡む活躍を見せ、ある意味優勝した鈴木以上の注目を集める存在となっていた。

【話題】“トリプルボギー不倫”の女子プロ2人が並んで映って物議を醸した仰天ポスター

「前週のCATレディースでは、阿部は3週前の期限までにエントリーをしなかった。トリプルボギー不倫を受けてJLPGAから9年間のツアー立ち入り禁止の処分を受けたプロキャディ・栗永遼氏の妻である浅井咲希（27）が、2019年の優勝者として主催者推薦で出場するため、顔を合わせるのを避けたのではないかと言われていた」（ツアー関係者）

あとの川崎春花（22）と小林夢果（22）はエントリーされていたが、ペアリングの発表前に小林が突然の欠場。川崎は欠場すれば罰金100万円が課せられる「ディフェンデングチャンピオン」として出場義務もあり、予定通り出場した。翌週のニトリレディスは浅井が出場しないこともあってか3人揃って出場したが、最終日にあわやというニアミスがあった。

「4日間競技の場合、予選2日間は主催者がペアリング（組み合わせ）を決めるため、この3人が同組でラウンドすることはない。ところが、決勝2日間は成績順でペアリングが埋まっていくため同組になる可能性が生じていた」（ゴルフ担当記者）

川崎には同情の声も

2日目を終えて、川崎は5アンダーで7位タイ、阿部は2アンダーの28位タイ、小林は1アンダーで41位だった。3日目のペアリングは散らばっていたが、3日目を終えて川崎と阿部が8アンダーでともに5位タイと並んでしまったのだ。

「小林は1オーバーの56位タイでインスタートの7組目と“裏街道”だったが、川崎と阿部は同組の可能性があった。ただし、同スコアの時は先にアテストを終えた順で決まるため、8アンダーが7人もいたことで川崎はアウト9組目、阿部はその22分後にスタートする2組後ろの11組目となった」（ツアー関係者）

最終的に阿部は4位タイに食い込み、430万円の賞金を獲得。最終日に75と大きく崩れた川崎は21位タイとなって76万円だった。

「浅井と顔を合わせるのを避けるためなのか、前週を欠場していた阿部。対して開幕戦からエントリーしながら5週連続で欠場、復帰戦で不倫を認めて謝罪した川崎。不倫を認めて“禊を済ませた”と評価されている川崎のほうが成績を落としたことで、ギャラリーの中には彼女に同情する声も見られました」（ゴルフ担当記者）

来シーズンのシード権（50位以内）を争うメルセデスランクで、阿部は69位から55位にアップ。小林は56位から59位に下げたが、それでもシード入りを狙えるポジションにいる。川崎は74位と低迷したままだ。協会の処分は出たものの、根本的な解決には遠いトリプルボギー不倫問題。シーズン終了まで注目は続きそうだ。