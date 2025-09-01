「コーデ考えるの面倒」な人へ！【ユニクロ】大人の楽ちんオシャレ♡「優秀ワンピ」
忙しい朝の支度は、コーディネートを考える時間がない！ なんてことも。そんなときに頼りになりそうなアイテムを【ユニクロ】からピックアップ。今回注目したのは、着るだけでコーデがサマ見えしそうな「きれいめワンピース」。楽ちんさはもちろんのこと、上品な素材感やシルエットで大人のきちんと見えも叶いそう。お出かけにもデイリーコーデにも活躍が期待できるワンピは、1枚持っているとヘビロテしたくなるかも。
女性らしさを引き立てる華やか素材
【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\3,990（税込）
光沢感が美しいサテン素材を使用したキャミワンピは、シンプルながらも女性らしい華やかさを演出。体のラインを拾いすぎないから、自然な体型カバーも期待できます。カジュアルに寄せるならTシャツを、きれいめに寄せるならシアートップスやブラウスをレイヤードするのがおすすめ。
さらっと一枚でサマ見えが狙えるワンピース
【ユニクロ】「ウルトラストレッチエアリズムワンピース」\1,990（税込・セール価格）
伸縮性と通気性の高いエアリズム素材を使用したノースリーブワンピースは、暑い季節でもさらっと一枚で外出したくなりそうなアイテム。Aラインに広がるシルエットは一枚でサマ見えしそうな上品さが魅力です。短め、レギュラー、長めの3種類あり、身長や好みに合わせて丈が選べるのも嬉しいポイント。
※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M