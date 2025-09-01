どうぞウチの打者を打ち取ってください──DeNAの藤浪晋太郎（31）にすれば、そう言われたような心境だったのではないか。

31日、中日は今季2度目となる藤浪との対戦に、またもスタメン9人中8人を左打者で固める極端なオーダー。しかし、7回4安打9奪三振と手玉に取られ、藤浪に日本球界復帰後、初勝利を献上した。

試合前、松中打撃コーチは「CS出場のチャンスがある中、ケガ人が出るのが一番怖い」とオーダーの意図を説明。藤浪は過去、何度も右打者に死球をぶつけたこともあり、警戒するのはわかる。初対戦の17日もスタメン全員、左打者を並べたほどだ。

こうした中日の極端な策には、主にネット上で《当然》《藤浪を投げさせるDeNAがおかしい》と擁護の声もあるものの、だからといっていいようにやられては、負けた時の言い訳づくりとも受け取れる。

「死球が怖いのは理解できるけど、それは藤浪も同じ。この日は唯一の右打者だったロドリゲスには投げにくそうにしていたが、それ以外は全員左打者だったので、気持ちに余裕を持って投げていた。左打者を並べるなら、その上で藤浪を攻略する策を練り、実践するのがプロでしょう。ただ左打者を起用するだけではお粗末もいいところです」（中日OB）

2022年9月23日以来の勝ち星を手にし、日本通算1000投球回を表彰された藤浪は、「要所要所、苦しい場面はあったが、マウンド上でも楽しんで投げられた。ああいう場面を抑えてこそ、野球の醍醐味」と、お立ち台で笑顔を見せた。

中日の消極的な采配には、球界内では「敗退行為」と厳しい指摘もある。これでCS進出を逃しても、自業自得だろう。

◇ ◇ ◇

そんな藤浪の年俸はいったいいくらか。

