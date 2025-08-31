スパルタ・ロッテルダムvsフェイエノールト スタメン発表
[8.31 オランダ・エールディビジ第4節](スパルタ・スタディオン)
※21:30開始
<出場メンバー>
[スパルタ・ロッテルダム]
先発
GK 1 J. Drommel
DF 2 S. Sambo
DF 3 M. Young
DF 4 ブルーノ マルティンス インディ
DF 5 パトリック・ファン・アーンホルト
MF 6 J. Kitolano
MF 8 P. Clement
MF 10 イェンス・トールンストラ
FW 7 ミッチェル ファン ベルヘン
FW 9 トビアス・ローリッセン
FW 11 S. Ltaief
控え
GK 20 F. Bednarek
GK 30 P. Kuiper
DF 12 S. Bakari
DF 13 テオ キンテロ
DF 14 T. Velthuis
DF 15 M. Kleijn
DF 21 G. Vianello
DF 22 M. de Ligt
MF 16 J. Baas
MF 18 ジョナサン デ グズマン
FW 17 A. Oufkir
FW 19 N. Þórisson
監督
Maurice Steijn
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 4 渡辺剛
DF 15 J. Bos
DF 21 アネル アフメドジッチ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
MF 16 L. Sauer
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 40 L. Valente
FW 9 上田綺世
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 5 G. Smal
DF 26 G. Read
DF 43 J. Plug
MF 28 O. Targhalline
MF 47 T. Kraaijeveld
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 G. Diarra
FW 32 A. Sliti
FW 36 J. Slory
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
