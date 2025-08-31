[8.31 オランダ・エールディビジ第4節](スパルタ・スタディオン)

※21:30開始

<出場メンバー>

[スパルタ・ロッテルダム]

先発

GK 1 J. Drommel

DF 2 S. Sambo

DF 3 M. Young

DF 4 ブルーノ マルティンス インディ

DF 5 パトリック・ファン・アーンホルト

MF 6 J. Kitolano

MF 8 P. Clement

MF 10 イェンス・トールンストラ

FW 7 ミッチェル ファン ベルヘン

FW 9 トビアス・ローリッセン

FW 11 S. Ltaief

控え

GK 20 F. Bednarek

GK 30 P. Kuiper

DF 12 S. Bakari

DF 13 テオ キンテロ

DF 14 T. Velthuis

DF 15 M. Kleijn

DF 21 G. Vianello

DF 22 M. de Ligt

MF 16 J. Baas

MF 18 ジョナサン デ グズマン

FW 17 A. Oufkir

FW 19 N. Þórisson

監督

Maurice Steijn

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 2 バルト ニューコープ

DF 4 渡辺剛

DF 15 J. Bos

DF 21 アネル アフメドジッチ

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 セム・スタイン

MF 16 L. Sauer

MF 23 A. Hadj Moussa

MF 40 L. Valente

FW 9 上田綺世

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 39 L. Bossin

DF 5 G. Smal

DF 26 G. Read

DF 43 J. Plug

MF 28 O. Targhalline

MF 47 T. Kraaijeveld

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 G. Diarra

FW 32 A. Sliti

FW 36 J. Slory

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります